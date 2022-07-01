Какие нововведения ждут нас с началом второго полугодия?

Начало нового месяца, а тем более полугодия — хороший момент, чтобы ввести в действие новый закон или хотя бы инструкцию. Так наверняка думают депутаты всех уровней, потому что именно к этим датам у нас принято привязывать вступление в силу большей части законодательных нововведений. «СЧ» рассказывает, что изменится в стране с июля.

Экскурсоводов ждут экзамены

Разговоры о необходимости введения обязательной аттестации для экскурсоводов и инструкторов-проводников шли давно. Неслучайно этой зимой при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики была создана Гильдия экскурсоводов, призванная помогать местным «чичероне» не бояться нововведений, оформления самозанятости, предпринимательства, да и просто ориентироваться в потоках информации в целом. Еще весной Правительство России утвердило нормы ведения единого реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков. А с июля в силу вступил закон, по которому вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников.

Экзамен будет проводиться раз в пять лет. В документе указано, что экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах внутри страны смогут быть только граждане России. Требование о гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников. За нарушение правил гидам будет грозить административная ответственность.

С тем, что сегодня, когда особенно возрастает интерес к внутреннему туризму, необходимы определенные стандарты, единые подходы в деятельности экскурсоводов, согласен президент Торгово-промышленной палаты Чувашии Игорь Кустарин. «Во время встреч с инициативной группой Гильдии экскурсоводов мы обсуждали этот вопрос, — рассказал Игорь Владимирович. — Опытные экскурсоводы признавались, что иной раз слышали от коллег совершенно разные версии, толкования достопримечательностей, и как исторических событий, так и описания памятных мест».

Турист, по мнению руководителя ТПП, должен быть уверен, что перед ним не шарлатан, а настоящий профессионал, который донесет достоверную информацию.

А для этого нужны и постоянное повышение квалификации, обучающие семинары, и образовательные поездки для гидов и экскурсоводов, посещение знаковых мест и предприятий, чтобы коллеги обменивались опытом, делились информацией. Ну и, конечно, важны единые каноны. Благодаря законодательным нововведениям повысится качество предлагаемых туристических услуг, считает Игорь Кустарин.

Предположительно, аттестацией экскурсоводов займется Агентство по развитию туризма Чувашской Республики. Но пока прорабатываются нормативно-правовые акты, сказать, как именно будут проходить испытания для гидов, кто войдет в состав экспертной комиссии, в учреждении, подведомственном Минэкономразвития региона, затруднились. К тому же федеральным законом предусмотрен переходный период — еще в течение года ведущие экскурсий вправе продолжать свою деятельность по прежним правилам. Как заверила директор Агентства Мария Гришина, в нынешний летний туристический сезон гидов беспокоить не будут. По ее словам, в регионе есть свой реестр экскурсоводов. Но все ли из них профессионалы? Такую оценку может дать только экспертный совет.

«Понятно, что экскурсовод может выучиться по специальности, соответствующую базу дает, например, Чувашский государственный университет, и знать много всего. Но при этом он может вложить в экскурсионный речевой модуль какие-то свои дополнения, в том числе личные убеждения, политические взгляды и так далее. Мы столкнулись с тем, что некоторые гиды начинают попутно обращать внимание на недостатки городского хозяйства, навязывать личное отношение к властям. Считаю это недопустимым», — поделилась мнением Мария Гришина.

Аспектов и нюансов в этой сфере очень много — разные аудитории, направления, подача информации. Но тот, кто берется за эту деятельность, по мнению директора Агентства по развитию туризма, должен понимать, что на нем лежит ответственность не только за правильность изложенной информации, но и за то, как туристы будут относиться к республике, захотят ли они снова приехать сюда.

О рисках сообщат, «минималку» не спишут

Несколько важных изменений вводится со второго полугодия и в банковской сфере. На сайте Госдумы указано, что начиная с 3 июля при выдаче потребительского кредита банки обязаны сообщать клиентам его полную стоимость с точностью до третьего знака после запятой. А при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора. Все эти меры, по мнению законодателей, повышают осведомленность вкладчиков, делают кредитование более прозрачным и понятным.

Еще одно новшество касается так называемых инвестиционных продуктов. Предлагая их клиентам, сотрудники банков обязаны предупреждать согласно инструкциям, прописанным на бумаге, обо всех сопутствующих рисках, например, о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Правила касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов.

Также с июля вступает в силу закон, благодаря которому должник сможет защитить от списания на своем счету остаток средств в размере прожиточного минимума, обратившись напрямую в банк. Напомним, норма, позволяющая человеку иметь такой «несгораемый» запас, появилась еще зимой, чтобы поддержать граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию. Заявление нужно было подавать в службу судебных приставов. Теперь же, как разъяснили в нижней палате Федерального собрания, доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Отметим, сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, «недопустимо за долги лишать человека средств к существованию». Такие же новации, кстати, были введены ранее Центральным банком России касаемо субсидий и единовременных пособий, и банки теперь не имеют права забирать в счет долга социальные выплаты со счета неплательщика.

Однако воспользоваться этой возможностью могут не все. Например, должники по алиментам или те, кто обязан возместить вред, причиненный здоровью, притязать на защиту «минималки» не могут.

Осмотрят заочно и без бумажного полиса

Еще в декабре прошлого года гражданам разрешили при обращении за медпомощью не предъявлять бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Достаточно иметь при себе паспорт или, если болеет ребенок, можно показать свидетельство о рождении. А с июля этого года отменяется и обязанность граждан подтверждать то, что они застрахованы в системе ОМС. Благодаря документообороту поликлиника или больница сама найдет сведения об этом в информационной системе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

По сути, сегодня у каждого бумажного полиса есть электронный «брат», а потому носить документ с собой необязательно. По словам экспертов, со временем виртуальный полис и вовсе вытеснит своего предшественника. К слову, он уже автоматически оформляется на новорожденных. Документ приходит в личный кабинет матери ребенка на портале госуслуг.

Напомним, полис ОМС дает право на бесплатную медпомощь по всей стране. По нему можно проходить медосмотры, наблюдаться во время беременности и родов, сдавать анализы, лечиться в стационаре, получать медпомощь при онкозаболеваниях и так далее. А благодаря электронному применению это просто и удобно.

Цифровизация упрощает и другие процессы в сфере здравоохранения, например, оформление инвалидности. С 1 июля законодательно утвердили возможность заочного освидетельствования инвалидов, что успешно было апробировано во время ковидных ограничений.

Рынок зерна станет прозрачней

С 1 июля заработала Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна (ФГИС «Зерно»). Она позволит аккумулировать всю информацию об участниках рынка — в производстве, хранении, переработке и реализации продукции, ее потребительских свойствах. В системе будут содержаться подробные данные о каждой партии зерна с указанием года урожая, места его выращивания, цели использования и так далее.

На первом этапе во ФГИС на добровольной основе станут вносить данные о партиях зерна для оформления сопроводительных документов и государственного мониторинга. С 1 сентября подача этих данных станет обязательной. С нового года, кроме зерна, в систему будут вноситься данные о продуктах его переработки.

В случае импорта или экспорта с территории России зерна или продуктов его переработки в систему будет загружаться информация о декларациях соответствия, фитосанитарных сертификатах, ветеринарных сертификатах.

Также во ФГИС будут вноситься данные о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, результатах государственного мониторинга и выданных товаросопроводительных документах. Без этих документов продать продукцию внутри страны или вывезти ее за рубеж будет невозможно.

Власти рассчитывают, что запуск системы позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, обеспечить контроль качества и безопасности экспортируемого и поставляемого на российские перерабатывающие предприятия сырья. Об этом пишет «Российская газета».

Пять дней — и паспорт в кармане

Получить паспорт или заменить его «по возрасту» для граждан страны не составляло особых проблем. А теперь эта процедура станет еще проще и быстрее.

С 1 июля срок оформления нового паспорта сокращен до пяти дней. До этого «паспортный норматив» составлял либо десять дней — если документы были поданы по месту жительства, либо тридцать — во всех остальных случаях. Теперь никаких градаций не будет. «Новый паспорт должен оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — сообщили «Российской газете» в пресс-центре МВД РФ.

Напомним, это уже второй этап «паспортной» реформы. В июле прошлого года, как ранее писала «СЧ», был, во-первых, продлен срок, отводимый на получение или замену главного документа россиянина. Прежде на это отводилось 30 дней (потом — штраф), стало — 90. Во-вторых, необязательными стали отметки о заключении и расторжении брака и о наличии детей — их поставят только по желанию хозяина паспорта.

Кстати

Подать заявление на выдачу (замену) паспорта можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, напомнили в Госслужбе Чувашии по делам юстиции. Но для получения документа одних интернет-ресурсов будет недостаточно — паспорт, подлежащий замене, либо свидетельство о рождении, иные документы и личные фотографии надо будет принести либо в МФЦ, либо в подразделение по вопросам миграции территориального органа Министерства внутренних дел РФ.

Подготовили Вячеслав Крылов, Елена Тры, Екатерина Александрова