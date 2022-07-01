Стране нужны инженеры-творцы

ЕГЭ сданы, вчерашние школьники решают, куда пойти учиться дальше, и встает вопрос — в какой вуз и на кого? Стране нужны специалисты технических специальностей, их ждут на большинстве предприятий. Чтобы стать востребованным, выбирайте главный вуз Чувашии.

В 2022 году в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова из 1998 бюджетных мест почти 800 выделено на направления обучения, связанные с техникой и технологиями. Теперь при поступлении на технические факультеты абитуриенты предоставляют результаты ЕГЭ на выбор — или по физике, или по информатике, или по химии. Надо лишь выбрать дисциплину, по которой набрал больше баллов.

При поступлении на технические специальности в ЧувГУ можно подать результаты ЕГЭ на выбор — или по физике, или по информатике, или по химии.

В ЧувГУ сегодня 15 факультетов, костяк направлений технического характера составляют семь.

1. Лидер по количеству бюджетных мест — факультет информатики и вычислительной техники — 243. Направления — «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Информационная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем».

2. На факультете прикладной математики, физики и информационных технологий 81 бюджетное место на направления «Прикладная математика и информатика», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» и «Физика».

3. Факультет радиоэлектроники и автоматики обучает профессионалов для электротехнических предприятий по направлениям «Радиотехника», «Электроника и наноэлектроника», «Управление в технических системах», всего 93 бюджетных места.

4. Факультет энергетики и электротехники — это «фабрика» подготовки специалистов в областях: «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника». Цифровая энергетика, о которой много говорят сейчас, создается выпускниками этого факультета. 165 будущих энергетиков будут готовить с этого года.

5. Студенты машиностроительного факультета будут работать на инженерных должностях конструктора, технолога, организатора производств и машиностроения. 47 бюджетных мест.

6. 75 будущих строителей ждут на бюджет на строительном факультете.

7. На факультете управления и социальных технологий 55 мест для бесплатного обучения. «Техносферная безопасность», «Стандартизация и метрология», «Управление качеством» — специальности, которым здесь учат.

Что еще интересного и полезного в ЧувГУ?

Современные лаборатории, практики и стажировки от предприятий. Большинство студентов со второго-третьего курсов начинают трудовую деятельность, а к выпуску становятся уже опытными специалистами. После учебы ждут 24 творческие студии во Дворце культуры, 21 секция в спорткомплексе с бассейном. Стипендия до 15000 рублей, если заниматься наукой, усердно учиться, участвовать в мероприятиях. Кстати, студенты-технари в ЧувГУ активны и в науке, и в творчестве. Не верите? Заходите в группу ЧГУ ВК, а за выбором специальности — на сайт abiturient.chuvsu.ru.

Наталия Иванова

Свидетельство о государственной аккредитации от 19.12.2018 № 2966 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Реклама