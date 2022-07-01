В Чебоксарах прошел международный фестиваль «Одинаковыми быть нам необязательно»

Терапия театром

…Яркие планшетные куклы, которые умеют не только ходить по сцене, но также двигать руками и вертеть головой, и волшебное дерево, меняющее цвет листвы прямо на глазах. Четыре времени года за сорок минут и философские рассуждения о счастье в эстетике анимационных поэм известного российского мультипликатора Гарри Бардина.

Конечно же, все мы обратили внимание на то, что сказку «Спящая КАРсавица» актеры Чувашского театра кукол играют без единого слова. Зайцы, бобры, ежи и мечтательница-ворона общаются посредством движений, жестов и абстрактных звуков, как настоящие звери в лесу, а сама сценическая материя соткана из музыки, света и мультимедийных эффектов. Но, наблюдая за калейдоскопической сменой картин, завороженные зрители и предположить не могли, что санкт-петербургские режиссер Светлана Дорожко и художник Евгения Терентьева адресовали постановку детям с нарушением слуха — настолько содержательным, емким и эмоционально полным было сценическое действо.

Кстати, это не единственный спектакль в афише VII Международного фестиваля «Одинаковыми быть нам необязательно», заставивший поверить в универсальность языка театра, который в силу своей живой энергетической природы доступен всем. А уж о его целительных качествах знают еще со времен античности, когда авторы древнегреческих комедий впервые задумались о терапевтической пользе смеха.

В 1960-х годах в Москве был создан театр мимики и жеста для глухих, через несколько лет в Лондоне появилась труппа для людей с церебральным параличом, сегодня подобные творческие объединения очень популярны во всех уголках земного шара, возникло даже такое понятие как «театротерапия». Именно ею с энтузиазмом занимаются наши актеры-кукольники, не только выступая перед ребятами с ограниченными возможностями здоровья в психиатрических больницах, коррекционных классах, реабилитационных центрах и на квартирах, но и вовлекая их в постановочный процесс.

К примеру, у учащихся образованной на базе театра инклюзивной студии «ОСОБЫЕ-РАЗНЫЕ-РАВНЫЕ» есть большой повод для гордости — премьера их спектакля «Серая Звездочка», который они репетировали около месяца, вошла в программу фестиваля наряду с работами профессиональных кукольных театров из Актобе (Казахстан), Волгограда, Владимира, Ижевска, Набережных Челнов.

Несмотря на то, что в куклы играют все дети нашей планеты, и, казалось бы, не найти более простого способа рассказать подрастающему поколению о том, что такое хорошо, а что такое плохо, кукольный театр — один из самых сложных и неоднозначных видов искусства, вызывающий множество вопросов. Главный из них — стоит ли говорить о том, что волнует взрослых, с мальчишками и девчонками, тем более с особенностями развития?

Приглашенные эксперты в области творческой работы с аутистами, инвалидами-колясочниками, детьми с синдромом Дауна и из социально неблагополучных семей Антонина Стейнберг, Евгения Хилькевич (Москва) и Ольга Огурцова (Хакасия), а также идейная вдохновительница форума, директор театра Елизавета Абрамова и заместитель председателя Союза женщин Чувашии, бессменного партнера фестиваля, Нина Глотова уверены, что стоит.

А вот как — тут все отдано на откуп фантазии постановщиков и исполнителей. Кто-то задействует обоняние, слуховые анализаторы и тактильные ощущения, кто-то внедряет в сценическое повествование элементы игр для тренировки памяти, воображения и логического мышления, кто-то применяет тифлокомментирование и аудиодескрипцию (специально подготовленная информация для слабовидящих и незрячих).

Главная особенность фестивальной программы — многообразие форм взаимодействия с публикой. Это всегда шире, чем просто спектакли, ведь подлинное искусство не может существовать в отрыве от реальной жизни. К примеру, в нынешнем году участники получили возможность посетить мастер-классы по лепке из глины и изготовлению открыток, постигнуть таинство создания чувашского орнамента, собрать мозаику (мелкая моторика благотворно влияет на технику речи путем повышения активности пальцев) и пройти по улицам Чебоксар специальный променад, организованный туристической компанией «Городские легенды». А образовательные курсы в Чувашском институте культуры и искусств превратились в настоящую научную дискуссию, посвященную одной из самых острых проблем современного общества — социокультурной интеграции людей с ментальными особенностями, которая сегодня волнует как исследователей, так и родителей, в чьей семье растет особенный ребенок.

Кстати

С огромным нетерпением и организаторы, и участники ждали сеанса иппотерапии в конноспортивном клубе «Отклик». Кроме того, что лошади орловской и русской рысистой, а также буденновской пород отличаются благородным окрасом, крепкой мускулатурой и хорошей скоростью бега, уже провести рукой по мягкой шелковистой гриве, свободно развевающейся на ветру, — сплошное удовольствие, об их лечебных свойствах говорят во всем мире. Как известно, верховая езда укрепляет нервную систему и вестибулярный аппарат, еще Гиппократ обратил внимание на то, что при общении с этими грациозными четвероногими раненые и больные идут на поправку гораздо быстрее, причем дело не только в их физиологии. Само биополе лошади обладает настолько мощной жизненной силой, что по степени воздействия сравнимо с театральным спектаклем…