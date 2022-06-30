В покушении на мошенничество обвиняется житель поселка Урмары Яльчикского района

Он дважды пытавшийся оплатить товары в магазине купюрами, внешне похожими на рубли.

В нынешнем мае в течение двух дней 52-летний мужчина наведывался в магазин, что в деревне Полевые Пинеры. Там он пытался купить продукты и алкоголь, используя купюры, внешне схожие с 5-тысячной банковской купюрой и имеющие надпись: «Не является платежным средством». Сельчанин надеялся, что продавцы не заметят странности бумаг, которые он им предлагает. Однако те оказались внимательными… В полицию о происшествии сообщил предприниматель — владелец магазина. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.