Вурнарцы готовятся к дебюту в профессиональной лиге

Задача — составить конкуренцию

Любители самой популярной командной игры с мячом в нашей республике уже изголодались по громким футбольным вывескам. Но спустя 29 лет после канувшей в лету команды «Азамат» в профессиональной лиге ФНЛ-2 сыграет вурнарский «Химик-Август»!

Еще в начале июня на официальном сайте Российского футбольного союза был опубликован список из 79 клубов, которые получили лицензии на выступления в профессиональных лигах. Среди них красовался и наш «Химик-Август» — «чувашский каток», которому в прошлом сезоне не было равных на зональном этапе чемпионата Приволжья, а на финальном турнире среди команд третьего дивизиона в Сочи наши футболисты заняли второе место (об этих соревнованиях «СЧ» рассказывала). С сезона 2022-2023 годов начинается новая страница в истории команды!

Подготовка коллектива к чемпионату ФНЛ-2 (Футбольной национальной лиги-2) идет полным ходом. Однако перед началом турнира «химикам» пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, которые, прежде всего, касались инфраструктуры — не было отдельного помещения для антидопингового контроля, кабинета инспектора и других важных объектов. Но с открытием в конце мая на базе стадиона «Химик» многофункционального здания, все проблемы как рукой сняло.

«У нашей команды профессионального статуса не было, и сейчас мы продолжаем готовить инфраструктуру, стадион к новой жизни, — рассказал директор команды «Химик-Август» Денис Сидоров. — Работа еще не завершена. Выходим на финишный этап подготовки к старту сезона в ФНЛ-2».

Конечно, когда команда только начинает путь в профессиональном футболе, то у нее могут проявляться небольшие «детские болезни». И одна из них — адаптация футболистов к новому уровню сопротивления. Тем паче, среди соперников из предварительного списка команд группы ФНЛ-2, в которой будут участвовать вурнарцы, числятся именитые в прошлом коллективы, такие как «Сатурн», который в 2000-х слыл грозой авторитетов для наших футбольных грандов («ЦСКА», «Спартака», «Зенита») на чемпионате страны, и старейший клуб России «Знамя труда».

КСТАТИ Также, по предварительной информации, в одной группе с «Химиком-Августом» будут играть команды «Балашиха» (Балашиха), «Динамо» (Владивосток), «Зоркий» (Красногорск), «Знамя» (Ногинск), «Коломна» (Коломна), «Пересвет» (Домодедово), «СКА-Хабаровск-2» (Хабаровск) и «Химик» (Дзержинск).

На данный момент вурнарцы проводят подготовительные сборы на родном стадионе. Точный список игроков нашей команды неизвестен, но ставка будет сделана на собственных воспитанников. Сейчас в команде три игрока находятся на просмотре.

«По сравнению с третьей лигой нашей команде нужно усиление, — подчеркнул главный тренер команды «Химик-Август» Александр Ешкин. — Наша задача в первый год составить серьезную конкуренцию, сделать команду конкурентоспособной. Посмотрим, приглядимся к чемпионату как новички. Мы постараемся сделать акцент на чувашских футболистов и поэтому решили дать возможность ребятам прочувствовать вторую лигу. Возможно, кто-то не потянет, но в этом ничего страшного нет».

Также в тренировочном цикле «Химик-Август» успевает сыграть товарищеские матчи. В контрольной игре 14 июня вурнарцам удалось одержать победу над командой дивизионом выше — тольяттинским «Акроном» со счетом 2:1. Еще до начала чемпионата ФНЛ-2, который запланирован на промежуток с 15 по 20 июля, «химики» сыграют несколько товарищеских матчей.