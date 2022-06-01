За выборами будет наблюдать Штаб, дистанционного голосования не будет

Председатель Общественной палаты Чувашии Ванифатий Шайкин возглавит Штаб общественного наблюдения за реализацией избирательных прав граждан в Единый день голосования 11 сентября 2022 года. Такое решение принято на вчерашнем заседании палаты.

Электорату республики предстоит выбрать депутатов в 19 муниципальных округах и сформировать собрания депутатов в пяти округах. В общей сложности замещению подлежит 385 мандатов, рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Чувашии Игорь Михайлов. В выборах смогут принять участие свыше 403 тыс. избирателей, что составляет 44% от общего их числа в республике. Будут задействованы 26 территориальных избирательных комиссий из 28, а также 780 участковых избирательных комиссий из 1107. Голосование планируется провести в один день — 11 сентября.

К «однодневным» выборам пришли не сразу, отметил Игорь Михайлов. Были дискуссии и о двух, трех днях, но избирком принял консолидированное решение в пользу однодневных, что предполагает досрочное голосование. А вот дистанционного голосования пока не ожидается — регион не попал в соответствующий перечень, хотя технически готов к этому, подчеркнул Михайлов.

Большая нагрузка в плане наблюдения за ходом выборов ложится на Общественную палату Чувашии. Она традиционно участвует в этом процессе. Как далее отметил Ванифатий Шайкин, палата наделена правом назначения общественных наблюдателей на избирательных участках для обеспечения максимальной объективности и прозрачности выборного процесса. В этой связи с целью организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан, развития правовой культуры и электоральной активности, обучения наблюдателей палата инициировала создание на своей площадке Штаба общественного наблюдения. Аналогичные территориальные штабы будут также созданы во всех муниципальных районах и городских округах республики. Штаб также будет сотрудничать с некоммерческими организациями республики.

Штаб будет работать в четырех направлениях, для чего создаются специальные группы. Первая — по подготовке и обучению наблюдателей (руководитель Артем Йовенко), вторая — юридическая (руководитель Елена Кузьмина), третья — информационная (руководитель Екатерина Канюка), четвертая — экспертная (руководитель Альберт Комахидзе). Участники заседания согласовали структуру и состав общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. Председателем Штаба избран Ванифатий Шайкин.

В ближайшее время начнется формирование корпуса общественных наблюдателей для работы на избирательных участках, после чего в августе начнется их обучение по программе Общественной палаты России, которая уже успешно зарекомендовала себя и апробирована на прошлых выборах.