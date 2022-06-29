Спортсмены из Чувашии примут участие в Летних играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» 

На состязаниях в Сочи соберутся более 850 участников, в том числе из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана. Турнир начнётся 2 октября и продлится неделю. Атлеты будут соревноваться в девяти видах соревнований.

Речь идет о легкой атлетике, плавании, шашках, шахматах, настольном теннисе, фехтовании на колясках, стрельбе из лука, паратхэквондо и футболе лиц с заболеванием церебральным параличом. Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что паралимпийские игры пройдут масштабно и зрелищно.

«Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, который пройдет под эгидой движения “Мы вместе. Спорт”. Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд. В летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них — представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно, идет взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран – ШОС, БРИКС и СНГ», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В составе спортивной сборной команды России Чувашскую Республику на престижных играх в Сочи будут представлять спортсмены спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина-легкая атлетика) Иван Скрынник, выступающий в метании диска, и Сергей Бирюков, выступающий в прыжках в длину, участник ХVI Паралимпийских Игр в Токио. Сейчас они готовятся к важным стартам в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский». По словам Ивана Скрынника, сохранить форму помогают ежедневные тренировки.

«Утренняя тренировка начинается в 9 утра, вечерняя – после 15.00. Благодаря этому остаемся в тонусе. Надеюсь, в Сочи мы сможем показать хороший результат», — признался он.

Отметим, игры пройдут на спортивных объектах Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт» (лёгкая атлетика, настольный теннис, фехтование, футбол, тхэквондо), спортивного комплекса «Юность» (шашки, шахматы, стрельба из лука) и гостиничного комплекса «Гранд Отель Поляна» ГТЦ «Газпром» (плавание).