1 июля начнется регистрация на республиканский конкурс «Управленческая команда»

Проводится он по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева и уже успел зарекомендовать себя как хорошая возможность начать карьеру в госорганах. Он позволяет создать резерв кадров на ответственные должности. Участниками конкурса могут стать граждане России, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет. Также конкурсанты должны быть не старше 55 лет и не иметь судимости. Чтобы принять участие в состязании, претендентам необходимо подать заявку, которая включает электронную регистрацию на сайте конкурса, а также разместить видеопрезентацию. Регистрация продлится до 13 сентября 2022 года.
Опубликовано: 28 июня 2022 г.
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