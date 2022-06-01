В Чувашии могут ввести штраф за купание вне пляжа

Глава города Чебоксары Олег Кортунов выразил намерение обратиться в Госсовет Чувашии с инициативой о внесении в законодательство республики меры ответственности за купание вне официальных пляжей. Об этом он сообщил вчера на еженедельной городской планерке. Дело в том, что на прошлой неделе в Чебоксарах произошло сразу несколько несчастных случаев на воде. Так, 23 июня в пруду в Восточном поселке спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины. На следующий день около 19 часов в районе Московской набережной, ниже Центрального пляжа, утонул 14-летний подросток. Через полчаса в районе «Автопляжа» водолазы извлекли из воды тело 46-летнего новочебоксарца. Еще один несчастный случай произошел на Московской набережной в субботу утром, там утонул 47-летний мужчина…