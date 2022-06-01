Ко Дню Республики — почетные звания и грамоты

Как уже сообщала «СЧ», первый день Чебоксарского экономического форума начался с награждения председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. За выдающиеся заслуги перед Чувашией и активную общественную деятельность ему присвоено звание «Почетный гражданин Чувашской Республики». Указ о награждении Аксакова Глава Чувашии подписал накануне праздника. Согласно этому Указу государственными наградами, отмечены еще тринадцать человек.

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Гладкова Лариса Альбертовна — учитель Козловской средней школы № 3; почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики» присвоено Григорьевой Нине Анатольевне — учителю Тюрлеминской средней школы Козловского района.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено Андреевой Инне Петровне — врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения стационара Городского клинического центра, г. Чебоксары, Аничкиной Светлане Геннадьевне — врачу-офтальмологу Республиканской клинической офтальмологической больницы, Ивановой Галине Ильиничне — врачу-кардиологу консультативной поликлиники Республиканского кардиологического диспансера, Колоярцевой Елене Михайловне — заведующей отделением патологии новорожденных, недоношенных детей и детей раннего возраста — врачу-неонатологу Республиканской детской клинической больницы, Семеновой Ирине Васильевне — заместителю главного врача по медицинской части Чебоксарской районной больницы.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоены почетные звания: «Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Ефимову Ивану Ивановичу — водителю автомобиля СПК имени Кирова, Канашский район; «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Ракову Николаю Федоровичу — слесарю молочнотоварной фермы ЗАО «Батыревский», Соловьевой Галине Михайловне — оператору машинного доения ООО «Агрофирма «Исток», Батыревский район.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Алексеевой Татьяне Васильевне — инженеру-технологу бродильно-лагерного цеха службы главного технолога ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», Ефремовой Зое Николаевне — оператору линии в производстве пищевой продукции варочного цеха ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии».

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награжден Пушков Геннадий Михайлович — первый заместитель главы администрации Козловского района.