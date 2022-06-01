После укуса насекомого пожилому чебоксарцу потребовалась помощь медиков

На прошлой неделе во время прогулки 71-летнего чебоксарца в голову ужалил шершень. К счастью, супруга мужчины, зная, что такие укусы опасны, на всякий случай вызвала «скорую». К прибытию фельдшерской бригады пациенту действительно стало плохо, сообщили в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

На вызов прибыла фельдшерская бригада. Из-за обширного отека дыхательных путей пожилому мужчине было очень тяжело дышать, он жаловался на тошноту, головокружение и общую слабость. Медики диагностировали у пациента острую аллергическую реакцию — анафилактический шок. Оценив ситуацию, врач Роман Романов срочно вызвал реанимационную бригаду и, пока коллеги мчались на выручку, вместе с медсестрой Лианой Григорьевой проводил необходимые экстренные лечебные мероприятия.

Реанимационная бригада в составе врача Анны Фоминой, медбрата Сергея Кудрина, медсестры Юлии Артемьевой и водителя Андрея Григорьева быстро справилась с последствиями укуса насекомого и восстановила мужчине возможность свободно дышать.

Медики отмечают, что укус шершня может быть очень опасным для жизни, необходимо незамедлительно вызвать скорую. А выезжая за город, на природу, на дачу, с собой не помешает взять противоаллергические препараты и антигистаминные таблетки, которые помогут снять неприятные симптомы от укуса насекомых.