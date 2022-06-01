Обществу изобретателей и рационализаторов — 90 лет!

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов объединяет техническую элиту страны, предприятия и физических лиц, занимающихся изобретательской и рационализаторской деятельностью. Его еще называют обществом талантливых людей.

ВОИР был создан в 1932 году. В Советском Союзе насчитывалось более 14 миллионов изобретателей и рационализаторов. За счет рацпредложений обеспечивалось 30-35% общего роста производительности труда, 50-60% экономии материальных, сырьевых и около 80% топливно-энергических ресурсов.

Основная миссия ВОИР в наши дни не изменилась. Общество по-прежнему объединяет и координирует деятельность новаторов в целях внедрения научно-технических достижений, обеспечения инновационного и технологического прорыва в российской экономике.

Сегодня деятельность региональных подразделений ВОИР держится на плечах энтузиастов. В нашей республике обществом уже много лет руководит Василий Комиссаров. Во многом благодаря его стараниям Чувашским республиканским отделением ВОИР накоплен определенный опыт работы, на который ориентируются коллеги из других регионов.

Среди приоритетных задач ВОИР Василий Варсонофьевич выделяет содействие полноценному формированию рынка интеллектуальной собственности в России, вывод на рынок новых отечественных инновационных товаров, создание высоко-технологичных производств, повышение престижа изобретательской и рационализаторской деятельности.

Василий Комиссаров поздравляет коллег с Днем изобретателя и рационализатора, который отмечается 25 июня.

Сергей Шульдяшов