Рост цен на коммунальные услуги не превысит ограничительной планки

Не за горами 1 июля, и граждане уже в тревожном ожидании: что покажут им коммунальные платежки во втором полугодии? Об основных изменениях в этой сфере рассказали журналистам на брифинге, который организовала Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам.

Напомним, ежегодно 1 июля по всей стране индексируются коммунальные тарифы. Причем, в каждом регионе по-разному: например, в Марий Эл «ценники» на коммуналку вырастут в среднем на 3,2%, в Чечне — на 6,5%. Чтобы повышение тарифов было «щадящим» для населения, Правительством России для каждого субъекта устанавливаются индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги, а также предельно допустимое отклонение от индексов. В Чувашии это 3,4% и 2% соответственно. Таким образом, максимальное изменение размера платы в нашей республике ограничено индексом 5,4%, — рассказала на встрече с представителями СМИ руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.

Судя по представленным цифрам, регион эту планку в среднем не «перепрыгнет». По данным ведомства, рост платы граждан за услуги ЖКХ по 265 муниципальным образованиям не превысит 3,4%, а по 11 муниципалитетам (из-за повышения тарифов на отдельные виды услуг) составит не более 5,4%. Например, в Моргаушах этот показатель равен 4%, в Красноармейском — 5%, в Порецком и Шемурше — 5,4%.

Журналистов проинформировали, что повышение цен на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения у каждого поставщика ресурсов будет своим, поскольку зависит от технологического процесса, наличия и износа оборудования и так далее. Тариф на электроэнергию для городских жителей вырастет на 12 копеек и составит 3 рубля 72 копейки за один киловатт-час, сельчане будут платить 2 рубля 60 копеек (рост на 8 копеек). По прогнозам, цена на природный газ во втором полугодии повысится на 18 копеек и остановится на отметке 6 рублей 23 копейки за кубометр. Плата за услуги по обращению с отходами для горожан составит 67 рублей 9 копеек с человека, а для сельских жителей — 53 рубля 47 копеек.

Также на брифинге руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков рассказал о возможностях портала ГИС ЖКХ, где жители многоквартирных домов могут посмотреть начисления, передать показания счетчиков, узнать о тарифах, получить уведомление об отключении горячей воды и многое другое. А заместитель руководителя Минтруда республики Алексей Григорьев уведомил о предоставляемых гражданам мерах соцподдержки по оплате квартплаты и коммунальных услуг.

МЕЖДУ ТЕМ

Как уточнили в республиканской Госслужбе по тарифам, из-за того, что Чебоксары и Новочебоксарск относятся к ценовым зонам теплоснабжения, для них на этот год установлен предельный уровень цены на тепловую энергию. Так, тариф в Чебоксарах изменится не более чем на 6,5%. При этом горожан, получающих его от МУП «Теплосеть», ждет «заморозка» роста цены на нее. В Новочебоксарске повышение «ценника» на тепло составит до 6%. Специалисты напомнили, что теплоснабжающая организация несет полную ответственность за всю цепочку производства и передачи тепловой энергии, за качество и надежность. За нарушение требований организации грозят штрафы, если будут сбои, платеж для потребителей будет снижен, предупредили в ведомстве.