В 2022 году выросли инвестиции в обрабатывающие производства в Чувашии

Объем инвестиций в обрабатывающие производства промышленности Чувашии в минувшем первом квартале по сравнению с тем же прошлогодним периодом вырос на 2,1%, сообщает Чувашстат.

Наиболее существенное увеличение — в 10,6 раза — в производстве текстильных изделий. В 6 раз выросли вложения в производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), в 2,2 раза — напитков. В группе лидеров также производства резиновых и пластмассовых изделий (почти на 94%), бумаги и бумажных изделий (71,9%), автотранспортных средств (41,6%).