В 2022 году выросли инвестиции в обрабатывающие производства в Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Объем инвестиций в обрабатывающие производства промышленности Чувашии в минувшем первом квартале по сравнению с тем же прошлогодним периодом вырос на 2,1%, сообщает Чувашстат.
Наиболее существенное увеличение — в 10,6 раза — в производстве текстильных изделий. В 6 раз выросли вложения в производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), в 2,2 раза — напитков. В группе лидеров также производства резиновых и пластмассовых изделий (почти на 94%), бумаги и бумажных изделий (71,9%), автотранспортных средств (41,6%).

Опубликовано: 22 июня 2022 г.


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