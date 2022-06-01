21 июня. Республика в событиях и лицах

1920 в г. Алатырь родилась Зоя Ивановна Парфенова (Акимова), Герой Советского Союза. До войны была летчиком-инструктором Алатырского аэроклуба. В Великой Отечественной войне участвовала с 1942 года на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском, 2-м Белорусском фронтах. Заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка гвардии старший лейтенант З. Парфенова совершила 739 ночных боевых вылетов на самолёте По-2 на бомбардировку войск противника. Командир эскадрильи Герой Советского Союза Марина Чечнева в книге воспоминаний о ней написала: «Зоя Парфёнова, высокая, стройная девушка с серо-зелеными «русалочьими» глазами, длинными белокурыми волосами, густыми и мягкими, как лён, пользовалась всеобщей любовью в полку. Она имела удивительно общительный характер и высоко развитое чувство товарищества. Зоя была единственной девушкой в полку, которая в течение всей войны не расставалась со своими чудесными косами». Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 года. Награждена орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени (дважды), Красной Звезды, медалями. После войны жила в г. Рязань. Её именем названы улица и средняя общеобразовательная школа №7 в родном городе.

На фото: Не забывают алатырцы свою землячку — отважную летчицу Зою Парфенову, единственного Героя Советского Союза из женщин Чувашии (граффити на стене одного из домов города)

1991 – создано Постоянное представительство Совета Министров Чувашской ССР в г. Москве. Постоянным представителем назначен прославленный земляк летчик-космонавт А.Г. Николаев. В январе 1994 года преобразовано в Представительство Чувашской Республики при высших органах государственного управления Российской Федерации. С февраля 1999 года — Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации.

1991 – учреждён Союз чувашских краеведов — общественное, научно-просветительское творческое объединение, занимающееся сохранением, развитием, пропагандой ценностей духовной, материальной культуры, истории и окружающей среды родного края.

2002 – впервые в Чебоксарах прошел всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая».

2006 – в Чебоксарах перед Чувашским государственным институтом культуры и искусств открыт памятник народному поэту Чувашии Петру Хузангаю. Автор – чувашский монументалист, заслуженный художник России Владимир Нагорнов.