«Корочка» ЧГУ в придачу к наградам чемпионата мира

Учившаяся на журфаке лидер сборной России по фристайлу Лана Прусакова защитила диплом в редакции «СЧ».

Теперь это уже практически свершившийся факт: Чувашский государственный университет летом 2022 года выпускает подготовленного им профессионального журналиста с мировым именем. Правда, такой статус выпускник заработал пока на спортивных аренах. Но история знает: титулованные спортсмены нередко становятся авторитетными журналистами.

Серебряный призер чемпионата мира-2021 по фристайлу, чемпионка Универсиады-2019, участница зимних Олимпийских игр-2018 Лана Прусакова в среду успешно защитила диплом, подводя к концу учебу на отделении журналистики ЧГУ. Учебу, к которой она отнеслась со всей ответственностью, что позволило ей накопить не только знания, но и опыт деятельности журналиста. И это при том, что Прусаковой пришлось все это совмещать с изнурительными тренировками и участием в крупнейших российских и международных соревнованиях.

Защиту титулованная спортсменка проходила отдельно от сокурсников, что продиктовано объективными обстоятельствами: в среду же ей пришлось вылететь в Сочи на тренировочный сбор в рамках подготовки к следующему сезону. Разрешительные документы, равно как и письмо с официальной просьбой со стороны Федерации фристайла России, были предоставлены.

Остальные студенты ее потока «защищаться» будут позднее, согласно графику.

Уникальный случай: впервые со дня образования отделения (ранее — факультета) журналистики ЧГУ защита диплома состоялась не в здании университета, а в стенах редакции «Советской Чувашии». «На производстве», как метко заметил заведующий отделением, он же — заместитель председателя комиссии Анатолий Данилов. Возглавляла комиссию директор — главный редактор издательского дома «Хыпар» Татьяна Вашуркина, в ее состав также вошли генеральный директор — главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев, директор филиала ВГТРК «ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка, доцент кафедры журналистики Людмила Васильева. В качестве медиаэксперта выступил автор этих строк, корреспондент «СЧ» и информационного агентства «Интерфакс» Владимир Нардин.

Дополнительной символичности придало то, что Лана и сама неоднократно становилась героиней публикаций «СЧ» — еще на этой неделе мы писали о ее телевизионных амбициях. Которые Прусакова стала реализовывать уже во время учебы: она комментировала несколько матчей женской баскетбольной команды «ЧГУ-Атланта».

В конференц-зале «СЧ» Лана появилась не одна, а с представительной группой поддержки: мама Светлана, дедушка Юрий Абрамов, помимо них — президент Федерации фристайла Чувашии Валерий Васильев, победитель первенства России по фристайлу среди юношей Дима Салмин. Их присутствие регламентировано форматом публичных слушаний.

Свою дипломную работу Прусакова посвятила взаимодействию Федерации фристайла России со средствами массовой информации. «Информационное сопровождение деятельности Федерации фристайла России» — так называется работа, выполненная в книжном формате. Лана выложила подробную аналитику, подкрепив ее примерами. В частности, рассказала о том, каким образом используются федерацией социальные сети, как на это реагируют СМИ, в каких из них фристайл освещается наиболее интенсивно.

Некоторые члены комиссии задавали вопросы Прусаковой (глядя на разложенные перед ними ее многочисленные медали) не только как уже сложившейся журналистке, но еще и спортсменке, благо ей неоднократно пришлось взаимодействовать с медиа «по ту сторону экрана». Лана рассказала, что даже при условии согласования текстов случаются неприятные моменты. Так, в известной спортивной газете уже согласованный текст ее цитаты умудрились оформить так, что получился несколько иной посыл.

Дипломную работу Ланы Прусаковой и ответы на вопросы комиссия сочла убедительной. Как итог, работа единогласна была оценена на «отлично». Сама Лана дала понять, что диплом журналиста будет для нее не просто корочкой, знания она обязательно применит на практике. Равно как и напутствия, которые она в этот день услышала от повидавших виды коллег. Но понятно, что в ближайшее время для нее главным делом будут спортивные выступления, в том числе на международной арене. Будем ждать снятия санкций и пожелаем Прусаковой побед.