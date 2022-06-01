Дом правительства опять эвакуировали

Анонимное сообщение вновь стало поводом для внеплановой «тренировки» по оперативному покиданию рабочего места для обитателей правительственной «башни».

Люди без толчеи и эмоций быстро собрали вещи и вышли на улицу. Опыт у них уже был — не так давно, 12 мая, сотрудникам Администрации Главы Чувашии, министерств и чувашского парламента уже приходилось так же экстренно покидать рабочие кабинеты. И на этот раз тревога оказалась ложной — после обследования здания специалистами экстренных служб рабочий день обитателей Дома правительства был продолжен в обычном режиме.