Космический музей ждет обновление

Экспозицию Музея космонавтики в селе Шоршелы планируется перенести в пустующее соседнее здание ресторана. Такой шаг — вынужденная и временная мера. Дело в том, что музей подвергнется комплексной реконструкции. Известно, что здание будет четырехэтажным, и последний этаж займет обсерватория с куполом. Помимо этого, в обновленном музее разместятся планетарий, библиотека, конференц-зал и учебные классы. В итоге станет возможным одновременно проводить сразу несколько экскурсий. К тому же в стенах музея можно будет выполнять профессиональную и любительскую исследовательскую работу. Музей на время реконструкции свою деятельность не прекратит.