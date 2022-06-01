Подай заявку через Личный кабинет

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И получи смс о налогах.

Есть ли у вас долги по налогам, или все уплачено, и можно спать спокойно? Теперь узнать об этом просто: данные о состоянии налоговых платежей можно получить по электронной почте или в смс-сообщениях.

Чтобы активировать такую услугу, надо отправить согласие на информирование о наличии задолженности через Личный кабинет налогоплательщика, по почте заказным письмом или принести документ в налоговую инспекцию. Как сообщают в УФНС по Чувашии, новый сервис позволит своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по обязательным платежам, не допускать начисления пеней и предупредить риски применения мер взыскания задолженности.

Ежедневными напоминаниями о налогах людей не побеспокоят — сообщения о задолженности с достоверными данными на текущую дату будут отправлять им не чаще раза в квартал. А если сервис чем-то вас не устроит, есть возможность в любой момент отказаться от рассылки. Подробности и форму заявки-согласия можно найти на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности».

Опубликовано: 15 июня 2022 г.


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