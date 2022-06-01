Чувашский Акатуй прошел в Гродно

В начале июня в Гродно прошел Республиканский фестиваль национальных культур — символ мира и межнациональной дружбы на белорусской земле. Традиционно в нем приняли участие и наши соплеменники, проживающие в Беларуси.

Общественное объединение чувашей города Минска «Атăл» зарегистрировано в 1999 году. Его руководитель Геннадий Александров переехал в Беларусь в 1980‑м. После окончания Военно-­воздушной академии имени Ю.А. Гагарина в Москве он получил направление в Кобрин, затем были Щучин и Минск. После службы Геннадий Алексеевич остался в Беларуси. По его словам, наши соплеменники приехали работать в Беларусь еще во времена Советского Союза. Сегодня там проживают около трех тысяч чувашей.

При «Атăлĕ» действует ансамбль чувашской песни и танца «Хамăр Ял», который давно уже завоевал популярность у жителей республики, отмечен многочисленными наградами и званиями. «Хамăр Ял» участвует в различных городских и республиканских мероприятиях, демонстрирует чувашскую вышивку, национальные костюмы, знакомит с обычаями и праздниками.

Вот и нынче на Фестивале национальных культур, который проходил в Гродно с 3 по 5 июня, «Хамăр Ял» удивлял гостей земледельческим праздником Акатуй. Среди 18 национальных подворий (фестиваль собрал представителей более 30 народов, проживающих в Беларуси) подворье чувашей пользовалось большим успехом. Как отмечают белорусские СМИ, у чувашей можно было не только услышать и увидеть то, что пели и танцевали на весеннем празднике Акатуй, но еще и попробовать национальные блюда: «…здесь ставку сделали на национальную кухню. Потчевали не только шăрттаном и хуплу, но и культовым напитком чувашей — пивом. У каждой семьи свой рецепт его приготовления, о нем никому не рассказывают, секрет передают из поколения в поколение…»