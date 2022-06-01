Чувашский Акатуй прошел в Гродно

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Чуваши на торжественном шествии выделялись яркими костюмами с национальной вышивкой. Фото газеты «Гродненская правда»

В начале июня в Гродно прошел Республиканский фестиваль национальных культур — символ мира и межнациональной дружбы на белорусской земле. Традиционно в нем приняли участие и наши соплеменники, проживающие в Беларуси.

Общественное объединение чувашей города Минска «Атăл» зарегистрировано в 1999 году. Его руководитель Геннадий Александров переехал в Беларусь в 1980‑м. После окончания Военно-­воздушной академии имени Ю.А. Гагарина в Москве он получил направление в Кобрин, затем были Щучин и Минск. После службы Геннадий Алексеевич остался в Беларуси. По его словам, наши соплеменники приехали работать в Беларусь еще во времена Советского Союза. Сегодня там проживают около трех тысяч чувашей.

При «Атăлĕ» действует ансамбль чувашской песни и танца «Хамăр Ял», который давно уже завоевал популярность у жителей республики, отмечен многочисленными наградами и званиями. «Хамăр Ял» участвует в различных городских и республиканских мероприятиях, демонстрирует чувашскую вышивку, национальные костюмы, знакомит с обычаями и праздниками.

Вот и нынче на Фестивале национальных культур, который проходил в Гродно с 3 по 5 июня, «Хамăр Ял» удивлял гостей земледельческим праздником Акатуй. Среди 18 национальных подворий (фестиваль собрал представителей более 30 народов, проживающих в Беларуси) подворье чувашей пользовалось большим успехом. Как отмечают белорусские СМИ, у чувашей можно было не только услышать и увидеть то, что пели и танцевали на весеннем празднике Акатуй, но еще и попробовать национальные блюда: «…здесь ставку сделали на национальную кухню. Потчевали не только шăрттаном и хуплу, но и культовым напитком чувашей — пивом. У каждой семьи свой рецепт его приготовления, о нем никому не рассказывают, секрет передают из поколения в поколение…»

К слову

2022 год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. В парке имени Жилибера гости фестиваля возложили цветы к братской могиле воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. По словам Геннадия Александрова, при освобождении Беларуси от немецко-­фашистских захватчиков погибли пять тысяч чувашей. 15 из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза, трое стали кавалерами ордена Славы. «Для меня белорусская земля родная, — приводят журналисты «Гродненской правды» слова участницы «Атăла» Розы Степановой, — мой дед погиб здесь в 1943 году, похоронен в деревне Осиновка Могилевской области. Езжу к нему…»

 

Опубликовано: 15 июня 2022 г.


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