УК придержала деньги жильцов

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Ленинского района Чебоксар установила факты неполного перечисления управляющей компанией ООО «Волна» платы за поставленные энергоресурсы.

А ведь это деньги, полученные от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг. Но УК нарушала требования жилищного законодательства. С января по март прошлого года «Волна» перечислила в ресурсоснабжающие организации на 200 тысяч рублей меньше, чем было оплачено населением по соответствующим статьям коммунальных платежей. В связи с этим прокуратура района внесла в адрес директора управляющей компании представление с требованием погасить задолженность, образовавшуюся перед поставщиками энергоресурсов. В отношении ответственного должностного лица также возбуждено дело об административном правонарушении.

Опубликовано: 15 июня 2022 г.


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