УК придержала деньги жильцов

Прокуратура Ленинского района Чебоксар установила факты неполного перечисления управляющей компанией ООО «Волна» платы за поставленные энергоресурсы.

А ведь это деньги, полученные от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг. Но УК нарушала требования жилищного законодательства. С января по март прошлого года «Волна» перечислила в ресурсоснабжающие организации на 200 тысяч рублей меньше, чем было оплачено населением по соответствующим статьям коммунальных платежей. В связи с этим прокуратура района внесла в адрес директора управляющей компании представление с требованием погасить задолженность, образовавшуюся перед поставщиками энергоресурсов. В отношении ответственного должностного лица также возбуждено дело об административном правонарушении.