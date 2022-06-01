САМовар расскажет о наших земляках

На днях десять проектов из нашей республики стали победителями второго конкурса грантов Президента России на развитие гражданского общества в 2022 году. Из них три представляют молодежные некоммерческие организации, сообщили в Минэкономразвития Чувашии. Они получат гранты на общую сумму 3,7 млн рублей. Так, «Союз активной молодежи» проведет республиканскую лигу интеллектуальных игр «САМовар», посвященную выдающимся землякам республики. На осуществление задуманного они получат около 1,3 млн рублей. Волонтерский центр города Чебоксары на осуществление своей идеи «Зеленый workcamp «ВМЕСТЕ» — свыше 1,1 млн рублей. Региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры–медики» получит более 1,3 млн рублей на воплощение проекта «Система волонтерских отрядов в сфере охраны здоровья в Чувашии». А все десять победителей на реализацию своих проектов получат в общей сложности более 10 млн рублей. В этом году от республики на конкурс было подано 80 заявок.