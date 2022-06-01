Топ-менеджер Первой горнорудной компании награжден Почетной грамотой Президента

Исполнительный директор Первой горнорудной компании, председатель совета директоров компании «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов награжден Почетной грамотой Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, следует из распоряжения Президента, опубликованного 6 июня 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации Семенова Игоря Юрьевича — исполнительного директора акционерного общества «Первая горнорудная компания» в городе Москве», — говорится в распоряжении Президента.

Игорь Семенов родился в г. Чебоксары Чувашской АССР. Награжден государственными, ведомственными, церковными и общественными наградами. Является экспертом Евразийского союза экспертов по недропользованию. В 2019 году признан «Человеком года Росатома» в номинации «На шаг впереди». Входит в пятерку наиболее профессиональных руководителей российского горнодобывающего и металлургического сектора по данным рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», составляемого издательским домом «КоммерсантЪ» и Ассоциацией менеджеров России. Входит в список ТОП-100 «Молодых экономических лидеров России», которые трансформируют и модернизируют российскую экономику и вносят вклад в укрепление позиций страны в мире. Список подготовлен французским независимым аналитическим центром Institut Choiseul (Институт Шуазель) в рамках проекта «Choiseul 100 Russia».

Елена Петрова