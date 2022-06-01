Спортшколы Чувашии обновляют инвентарь

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» республиканские спортшколы в нынешнем году получили государственную поддержку в размере 24,6 млн рублей, из которых 24,5 млн рублей — средства федерального бюджета и 0,1 млн рублей — республиканского.

Финансирование в размере 5,9 млн рублей получила спортивная школа по футболу Минспорта Чувашии для покупки футбольных ворот, спортивной формы, мячей, бутс…

Еще в трех спортшколах республики обновится материально-техническая база, появится современное оборудование и инвентарь на сумму 18,3 млн рублей. Так, в рамках федерального проекта спортшкола олимпийского резерва №1 имени В. Егоровой получила 7,4 млн рублей. Благодаря этому учреждению удалось прибрести легкоатлетические барьеры, стартовые колодки, ядра, копья, молоты, диски, шесты, планки для прыжков в высоту и многое другое.

Залы республиканской школы по спортивной гимнастике № 6 будут оснащены новыми снарядами для выполнения упражнений — гимнастическим бревном, разновысокими и параллельными брусьями, рамой с кольцами, конем для опорного прыжка и махового прыжка, акробатической дорожкой и другим инвентарем.

Кроме того, по проекту «Спорт — норма жизни» спортшкола олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова получила 1,9 млн рублей. На эти средства были закуплены ковер для занятий самбо и татами для дзюдо, спортивные куртки для борцов, скакалки…

Поставка всего оборудования и инвентаря ожидается до конца текущего года. «Реализация проекта «Спорт — норма жизни» с участием средств федерального бюджета стала значительной поддержкой в укреплении материально-технического состояния спортивных школ, а также в развитии спортивной инфраструктуры» — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров.