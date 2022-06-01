Роман Минеев пересек финишную черту первым

Представитель Чувашии, воспитанник спортшколы имени А.И. Тихонова Роман Минеев завоевал золотую медаль первенства России по триатлону в дисциплине «дуатлон-спринт», которое недавно завершилось в Нижегородской области.

Всего в битве за награды участвовали более 30 триатлонистов из разных уголков страны. Подопечному Александра Васильева удалось показать превосходный результат в возрастной группе юниоров 16-19 лет по сумме трех этапов — бега на 5 км, 20-километровой велогонки и еще одного забега на 2,5 км. Победный результат Романа Минеева — 53 минуты 25 секунд!