Этноэкспресс отправляется в путь

Путешествие в мир народных традиций и культуры

27 мая, в Общероссийский день библиотек и накануне «Библионочи-2022», по Чебоксарам курсировал эксклюзивный автобус «Этноэкспресс». Его пассажирами были школьники — активные посетители библиотек города. По словам директора Объединения библиотек города Чебоксары Маргариты Пыркиной, в автобус попали не просто все желающие, а победители различных конкурсов, которые в течение года проводят библиотеки, и ребята из Детского медиацентра «Куча мала».

Сам марафон по библиотекам придумала заместитель директора по проектной деятельности и работе с детьми Объединения Елена Фомичева. «Мы никак не могли не откликнуться на Год культурных традиций народов России, — призналась Елена Константиновна, знакомя со «станциями» марафона. — У нас в республике тоже проживают немало представителей разных народов. Наш «Этноэкспресс» и знакомит подрастающее поколение, юных читателей с традициями и культурой некоторых этносов, живущих в Чебоксарах. Ведь тема нынешнего года «Библионочи» была заявлена как «Про Традиции».

«Эксклюзивный» автобус посетил пять библиотек. Это Детский информационный центр имени В. Чаплиной, Центральная городская библиотека имени В. Маяковского, Молодежная библиотека имени К. Чуковского, Социально-информационный центр имени Л. Агакова и Социально-информационный центр имени М. Сеспеля. В каждой из них были оформлены этноплощадки, рассказывающие об особенностях культуры, традициях, быте народов, проживающих в республике, а также книжные выставки, знакомящие с известными народными писателями и поэтами.

Во всех пяти библиотеках марафонцев с хлебом-солью встречали работники «книжкиных домов» и ребята–завсегдатаи.

Как ткали бабушкин половик?

Стартовал марафон в библиотеке имени Валентины Чаплиной (ул. Университетская, 2). Кстати, сами библиотеки-«станции», по словам инициаторов, выбраны были так, чтобы отдать дань и Году выдающихся земляков: «Чтоб наши посетители знали, чье имя мы носим и почему».

Балом здесь правили чуваши. Рассказы об особенностях культуры титульного народа республики дополняли ансамбль народной песни «Нарспи» и танцевальная группа «Нон-стоп» детского дома творчества Московского района. Первые радовали гостей чувашскими народными песнями, вторые — танцами.

Изюминкой же стал настоящий старинный ткацкий станок. Мастер-класс «Бабушкин половик» на нем показала жительница деревни Чандрово Елена Вахтеркина. Как поведала мастерица, увидела она этот станок на свалке. Вспомнилось, как на таком работала мама: «Стало жалко. Вместе с супругом на машине привезли домой, отремонтировали. В 12-13 лет пробовала ткать на станке под руководством мамы, но со временем все забылось. По новой осваивала ткацкое дело по интернету, тку уже второй год».

Казачий двор и татарские посиделки

В Центральной городской библиотеке имени В. Маяковского (ул. Гузовского, 11) марафонцев встретили представители Казачьего культурного центра Чувашии. Своими задорными песнями гостей сходу покорил гвардейский казачий народный ансамбль «Раздолица». Приветствовал марафонцев атаман Валерий Бобков. По его словам, звание «гвардейский» присвоено «Раздолице» за ряд благотворительных концертов в помощь детям Донбасса. Рассказал Валерий Константинович и о том, что значит жить по казачьим законам, придерживаться казачьего быта, традиций и обычаев.

А в молодежной библиотеке имени К. Чуковского (Московский пр., 38) марафонцев встречали татары — с накрытыми столами, которые изобиловали национальными сладостями. Главным из них, конечно, был знаменитый чак-чак. Татарские песни и танцы продемонстрировали народный ансамбль татарской песни «Ялкын» и народный ансамбль песни и танца «Мишар» села Урмаево Комсомольского района.

Они же вовлекли гостей в «Вечерние посиделки». А какие же посиделки без общих развлечений — марафонцам пришлось отвечать и на вопросы различных поговорок, на знание народных традиций, поиграть в татарские игры и даже потанцевать. Покорила же всех своим татарским танцем Амина Азмуханова. Амине 11 лет, танцы разных народов она изучает в Чебоксарской детской школе искусств № 1.

Русская вечерка и хоровод дружбы

С русским народным творчеством знакомил марафонцев Социально-информационный центр имени Л. Агакова (ул. Ивана Франко, 16). Здесь ребята узнали не только малоизвестные факты из русской истории, но и поучаствовали в викторине на знание русских обычаев и традиций. Отрадой для всех стали русские народные игры, которые проводила одна из посетителей-активисток библиотеки Ирина Яковлева.

По словам Маргариты Пыркиной, в библиотеке имени Агакова как раз по воскресеньям собираются почитатели русской культуры: «Библиотеки сегодня — не только для чтения. Это центры со множеством функций: образовательной, развлекательной, культурной, спортивной. Что привлекает немало читателей».

Кстати, в 1941 году эта библиотека была эвакуирована в Чебоксары из Вышнего Волочка вместе с хлопчатобумажным комбинатом. До 2001 года она являлась библиотекой ХБК, затем стала городской библиотекой. А в 2015 году ей присвоено имя чувашского писателя Леонида Яковлевича Агакова.

…Последней станцией Этно-экспресса стал Социально-информационный центр имени М. Сеспеля (ул. 50 лет Октября, 3). Марафонцев здесь встречали представители разных национальностей, проживающие в Чебоксарах. В программе также были различные викторины, игры, танцы. А под конец все встали в хоровод дружбы. По мнению участников «Библионочи», ценность этого праздника — в возможности быть вместе, несмотря на то, какой ты национальности и какой орнамент вышит на твоем костюме.

Татьяна Олеговна,

мама двух близняшек — Богдана и Игоря:

— Каждая «станция» по-своему интересна. Очаровали национальные костюмы, где бы еще их увидели? Больше всего детям понравились игры. Они сплачивают, хорошо развивают. В эти игры сейчас на улице не играют, да можно сказать, в последнее время дети вообще не играют. Такие мероприятия важны. Но это была только одна страница, а хотелось бы больше таких страниц прочитать — для расширения кругозора.

Ирина Яковлева,

организатор традиционных русских народных праздников «Вечерка»:

— Наша команда интересуется русскими обрядами, танцами, играми. У детей сейчас очень мало взаимодействия в этом плане. Попасть мячом в ведро — проблема! Мы в детстве знали много игр. Выходили во двор и играли. Сейчас такого гораздо меньше. Вот мы и стараемся восполнить этот пробел.

Мария Шоклева,

руководитель медиацентра «Куча мала»:

— Участвуем в «Библионочи» второй год. Это всегда заряд позитива, энергии. Замечательная возможность рассказать и показать людям, что библиотека — это прекрасная площадка, место для встреч с единомышленниками, место, где можно реализовать свои творческие замыслы, где можно не просто почитать книгу, а узнать что-то новое.