На дела о банкротстве введен мораторий

Слышал, что сейчас кредиторы не могут подавать заявления на возбуждение уголовных дел о банкротстве. По какой причине?

Семен Воробьев, Чебоксары

Правительство России постановлением от 28 марта этого года действительно ввело запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии.

Мораторий действует с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Он распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Исключением стали застройщики домов-долгостроев, которые уже включены в единый реестр проблемных объектов. Отказ от возбуждения дел о банкротстве предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию и бизнес и не увольняя сотрудников.

Во время действия моратория кредиторы не могут инициировать банкротство должников. Однако сами должники не ограничены в своих действиях и могут прибегать к процедуре, доказывающей их несостоятельность. В обозначенный период граждане по-прежнему смогут решать вопросы по личному банкротству во внесудебном порядке через МФЦ, если их долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, в отношении них было прекращено исполнительное производство из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного листа взыскателю.