«Рунический путь» пройдет по этническим маршрутам

Проект «Рунический путь» проходит этап общественных обсуждений. Концепцию развития будущего маршрута в зале чебоксарского «Кванториума» представил на днях вице-премьер Дмитрий Краснов. Заместитель председателя Кабинета министров республики рассказал о проделанной работе, перспективах и продвижении приоритетного проекта. В основе концепции национального маршрута руны «Воля», «Добро», «Око Бога — Тура», «Щит», «Здоровье».

Так, в Заволжье можно будет отправиться в санаторно-курортные комплексы и спортивно-туристические базы. В Батырево местами притяжениями станут археологические памятники и этнографическая деревня. В Алатыре — купеческие особняки и эко-зона на берегу Суры. В Цивильске — Тихвинская ярмарка и объекты культурного наследия. В Мариинском Посаде — музеи и знаменитая Государева гора.

«Уже проведена предварительная работа, проанализирована инфраструктура туристическая, которая привлекает внимание. Это шесть локаций на первом этапе, начало «Рунического пути». Точки будут объединены единой концепцией. Глобальная цель — сформировать маршрут «Большой рунический путь», — прокомментировал Дмитрий Краснов.

Для каждой территории, рассказал вице-премьер, будет сформирован набор базовой инфраструктуры, чтобы туристы чувствовали себя в республике комфортно. В планах — строительство автодороги к спортивной базе «Нартаван» и трехзвездочной гостиницы в Мариинском Посаде, причальной стенки и лодочной станции у поселка Сосновка, реконструкция инженерных сетей в Батырево и Алатыре, обустройство тротуаров в исторической части Цивильска. Предстоит определить источники финансирования.

Одна из принципиальных задач проекта «Рунический путь» — увеличить турпоток в республику. Так, в 2019-м допандемийном году в регионе остановились свыше трехсот тысяч человек. В 2021-м — порядка двухсот тридцати тысяч гостей. Развитие брендового маршрута должно отразиться на узнаваемости Чувашии. Особая ставка делается на артефакты.

«Артефакты и символика, которая есть, — это код, который понимают жители Чувашии. К его разгадке могут прикоснуться и туристы. Одной из таких легенд является чувашская вышивка. Каждая руна — это визуализация, набор символов, который может лечь в основу той или иной территории. Мы хотим, чтобы руны стали брендом, чтобы их смысл хотели расшифровать. Наш продукт мы акцентируем для женщин, за которыми поедут семьи и мужья. Думаю, что проект «Рунический путь» будет интересен прекрасной половине, для нас это и маркетинговое ядро», — отметил Дмитрий Краснов.

Сбор идей и предложений продолжится, запланирован еще один этап общественных слушаний.

Напомним

Межрегиональный маршрут «Рунический путь» стал составляющей фронтальной стратегии развития Чувашии и был представлен Главой региона Олегом Николаевым заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко. Подписано соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о совместной работе по развитию инфраструктуры. В результате реализации проекта туристский поток в Чувашскую Республику через восемь лет может возрасти в четыре раза к уровню 2020 года — до миллиона человек.