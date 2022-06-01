Интеллектуал из Чувашии проявил себя на Дальнем Востоке

Воспитанник чебоксарского детского технопарка «Кванториум» Максим Герасимов стал призером первого окружного хакатона конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Интеллектуальный конкурс, на который съехались талантливые ребята со всей России, проходил на площадке Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске с 27 по 29 мая. В составе сборной команды «ЧП: Аномальные школьники» Максим Герасимов занял второе место по кейсу Росрыболовства. Конкурсантам была поставлена задача на основе методов искусственного интеллекта разработать прототип системы обмена информацией между базами вылова и переработки рыбопродуктов для борьбы с браконьерами. Решение участники команды представили в виде web-сервиса, который позволит сократить прецеденты незаконного улова, выявить контрафакты и нарушение технологических норм.

По итогам хакатона девять команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 1,8 млн рублей. Они представили лучшие решения кейсов от Минприроды России, Росрыболовства, Центра когнитивного моделирования Московского физико-технического института и научно-исследовательского Института искусственного интеллекта AIRI.

Как сообщают в Минцифры Чувашии, в этом году по проекту «Россия — страна возможностей» в разных регионах страны пройдут еще 7 окружных хакатонов и 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Один из окружных хакатонов начнется уже сегодня в столице ПФО Нижнем Новгороде.