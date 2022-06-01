Трое жителей Чебоксар осуждены за экстремизм

За организацию деятельности религиозной группы, входящей в состав организации, признанной экстремистской, осуждены трое жителей Чебоксар.

С сентября 2017 по ноябрь 2020 года они организовали на территории города деятельность религиозной группы, входящей в состав религиозной организации, признанной экстремистской и ликвидированной на основании решения Верховного суда РФ.

Будучи фактическими руководителями религиозной группы, чебоксарцы созывали собрания, на которых организовывали религиозные выступления и богослужения, сбор денег под видом пожертвований и их распределение на нужды ликвидированной организации, вовлечение в состав религиозной группы новых членов. При этом координировали свои действия по руководству группой с центром религиозной организации.

Действия подсудимых носили экстремистский характер — к такому выводу пришел Калининский районный суд. И с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, а также личностей подсудимых (раньше не привлекались к уголовной ответственности) назначил им наказание в виде штрафа от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.