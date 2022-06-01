Трое жителей Чебоксар осуждены за экстремизм

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За организацию деятельности религиозной группы, входящей в состав организации, признанной экстремистской, осуждены трое жителей Чебоксар.
С сентября 2017 по ноябрь 2020 года они организовали на территории города деятельность религиозной группы, входящей в состав религиозной организации, признанной экстремистской и ликвидированной на основании решения Верховного суда РФ.
Будучи фактическими руководителями религиозной группы, чебоксарцы созывали собрания, на которых организовывали религиозные выступления и богослужения, сбор денег под видом пожертвований и их распределение на нужды ликвидированной организации, вовлечение в состав религиозной группы новых членов. При этом координировали свои действия по руководству группой с центром религиозной организации.
Действия подсудимых носили экстремистский характер — к такому выводу пришел Калининский районный суд. И с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, а также личностей подсудимых (раньше не привлекались к уголовной ответственности) назначил им наказание в виде штрафа от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Опубликовано: 2 июня 2022 г.


Читайте также:

Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов - о поправках к Конституции России
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.