Хоккей в каждый двор

В конце мая подвели итоги юбилейного конкурса «Добрый лед», который Фонд Тимченко проводит уже в десятый раз. В этом году из 75 заявок, поступивших на конкурс, поддержку получат 19 проектов из 8 регионов России.

Проект «Добрый лед» сфокусирован на дворовом хоккее в сельской местности. Ежегодно благодаря конкурсу сотни мальчишек и девчонок из разных регионов страны получают возможность играть в хоккей в комфортных условиях.

Экспертному совету было непросто выбрать победителей из огромного числа заявок. Поэтому приятно отметить, что среди победителей два проекта из Чувашии. Это проекты строительства открытых хоккейных коробок в селе Шимкусы Янтиковского района и селе Новое Чурашево Ибресинского района. Общая сумма гранта, выделенная региону, составляет 3 млн рублей. Хоккейные площадки планируется построить до конца года.

Игорь Сильвестров