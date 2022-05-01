Олег Николаев — в гостях у «Советской Чувашии»

Глава республики не так давно поздравлял коллектив со 105-летием «Советской Чувашии», и вот — новая встреча с главным редактором Владимиром Васильевым, состоявшаяся вчера.

Речь шла о последних важных для республики событиях. В частности, о встрече Олега Николаева с президентом Татарстана и губернатором Ульяновской области, укрепляющей сотрудничество между соседями и развивающей межрегиональную дипломатию. Глава напомнил о том, что между регионами много общего. В этом контексте прозвучала и тема помощи Донбассу, где недавно побывала делегация Минпромэнерго Чувашии. В ходе поездки оценивались пути помощи в восстановлении предприятий.

Затрагивались темы празднования предстоящего Дня республики, а также полноценного возрождения хмелеводства республики. Не остался без внимания и ряд острых проблем, находящихся на слуху у людей. В первую очередь — реконструкция улицы Гражданской в Чебоксарах, где в последние дни наметились серьезные подвижки. Редакцию интересовали и вопросы общеполитического характера, касающиеся выборных процессов, преобразования муниципалитетов в округа, и другие.

Глава Чувашии перечислил мероприятия, которые состоятся в праздничном для республики июне, — такое количество гостей регион давно не посещало. Форумы, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, заседания с федеральной повесткой, открытия объектов войдут в историю республики как яркие и полезные события. Глава плавно перешел на июль, когда будет открыт Мемориал строителям Сурского и Казанского рубежей, и намекнул, что в августе тоже состоится важное мероприятие.

Подробности — в ближайшем номере газеты.