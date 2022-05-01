Управляющий ТСЖ деньги жильцов тратил на личные нужды

В Порецком районе бывший управляющий шестью ТСЖ обвиняется в растрате денег собственников жилья

По версии следствия, с октября 2016 по февраль 2018 года под управлением фигуранта дела находилось шесть ТСЖ. И он 13 раз оплачивал наложенные на него административные штрафы за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов за счет денег товариществ собственников жилья. В итоге причинил им материальный ущерб на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Факты противоправной деятельности злоумышленника выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками органов внутренних дел. Дело уже в суде. В следственном управлении отмечают, что в марте прошлого года злоумышленник уже был осужден к двум годам условного лишения свободы за растрату денег собственников жилья на общую сумму 28 тысяч рублей.

А в Алатыре прокуратура выявила факт использования управляющей компанией неопломбированных приборов учета тепловой энергии. В ходе проверки установлено, что поставку тепловой энергии в многоквартирный дом, расположенный в микрорайоне «Стрелка», осуществляет МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей». Обследование общедомового прибора учета тепловой энергии показало, что температурные датчики, а также датчики расходомеров не опломбированы. При этом период, когда были сняты контрольные пломбы, установить не представилось возможным.

По причине отсутствия контрольных пломб прибор учета считается неисправным, и начисление коммунальных платежей с использованием его показаний незаконно. В отношении ответственного должностного лица управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию республики. От директора МУП потребовали решить проблему с пломбами.

В нарушении природоохранного законодательства уличили МУП «ЖКХ Козловского района». Прокурорская проверка показала, что предприятие при сбросе сточных вод в реку Белая Воложка допустило превышение предельно допустимых концентраций семи вредных веществ, в том числе нефтепродуктов. В адрес директора внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь.

Также выявлены серьезные недочеты при эксплуатации котельной этого предприятия. Там фактически не обеспечивается контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, периодичность проведения лабораторных исследований этих выбросов. Котельная не оборудована местами измерений и отбора проб, а это уже препятствие для обязательного производственного экологического контроля. Прокуратура через суд добилась признания бездействия муниципального предприятия незаконным, а значит, оно вынуждено будет устранить нарушения.

Между тем

Лифт починили за несколько часов

Бывает, что прокурорские претензии до суда не доходят. К примеру, после вмешательства надзорного ведомства в Чебоксарах был оперативно отремонтирован лифт в подъезде дома по проспекту 9-й Пятилетки, где на шестом этаже проживает ветеран Великой Отечественной войны Николай Пискун.

О поломке лифта стало известно 5 мая, когда военный оркестр управления Росгвардии по Чувашии пришел исполнить для 98-летнего ветерана песни военных лет. Николай Иванович хотел спуститься во двор, чтобы послушать, как играет оркестр. Однако, увы, из-за неработающего лифта концерт ему пришлось наблюдать из окна.

По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина сотрудники прокуратуры Ленинского района Чебоксар незамедлительно выехали по адресу и выяснили, что лифт перестал работать из-за неисправного электродвигателя. После визита «прокурорских» управляющая компания тут же взялась за дело, и буквально через несколько часов лифт был отремонтирован и запущен.