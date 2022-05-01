Кадастровые работы финансирует государство

В этом году в Чувашии впервые комплексные кадастровые работы финансируются из федерального бюджета.

Для этих целей из государственной казны в республику уже направлено более 15 миллионов рублей. Массовые землеустроительные работы также финансово поддержали регион и местные муниципалитеты. В итоге на ККР в общей сумме выделено порядка 19 миллионов рублей. В региональном управлении Росреестра сообщают, что сейчас полным ходом идут работы в 29 кадастровых кварталах, расположенных в городах Чебоксары и Канаш, Ибресинском, Урмарском, Чебоксарском и Канашском районах.

В рамках заключенных контрактов исполнители уточнят местоположение границ земельных участков на интересующих территориях, установят расположенные на них капитальные объекты недвижимости, обеспечат исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По предварительным подсчетам, в ходе ККР кадастровым инженерам предстоит обследовать около 30 тысяч земельных участков и 7 тысяч объектов капитального строительства, определить их характеристики и точное местоположение. Работы будут сопровождаться аэрофотосъемкой местности. Результатом станут карты-планы территорий, внесенные в ЕГРН. «Комплексные кадастровые работы являются одним из самых удобных и эффективных инструментов для уточнения границ земельных участков и исправления реестровых ошибок. Благодаря одной процедуре в ЕГРН попадет достоверная информация по целому массиву земельных участков. Произойдет актуализация реестра недвижимости, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона», — комментирует министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

— От проведения комплексных кадастровых работ в выигрыше оказываются все задействованные лица. Собственникам земельных участков, попавших под ККР, не придется в индивидуальном порядке межевать свой участок, согласовывать границы с соседями и обращаться в Росреестр для внесения в ЕГРН сведений о его координатах, — рассказала о преимуществах ККР руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. — Все хлопоты, в том числе финансовые, лягут на заказчика и исполнителя работ.

Что касается Росреестра, то проведение таких работ позволит существенно повысить качество данных, содержащихся в ЕГРН, что необходимо для защиты прав собственности. Неизбежно последует сокращение количества земельных споров, что в целом отразится на совершенствовании земельно-имущественных отношений в регионе, уверена Екатерина Владимировна.