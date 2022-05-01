Игра приносит доход и срок

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр в селе Шемурша.

В этом преступлении обвиняется 26-летний житель Батыревского района. По версии следствия, с июля по октябрь прошлого года он подыскал в селе нежилое помещение, где разместил не менее 12 единиц игрового оборудования, имеющего выход в интернет, привлек для работы в качестве администраторов-кассиров вспомогательный персонал и организовал функционирование игрового салона. На незаконной игорной деятельности злоумышленник заработал не менее 167 тысяч рублей.
Факт противоправной деятельности злоумышленника выявлен и пресечен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками ГЭБиПК МО МВД России «Батыревский». После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направлено в суд.

Опубликовано: 30 мая 2022 г.


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