Игра приносит доход и срок

Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр в селе Шемурша.

В этом преступлении обвиняется 26-летний житель Батыревского района. По версии следствия, с июля по октябрь прошлого года он подыскал в селе нежилое помещение, где разместил не менее 12 единиц игрового оборудования, имеющего выход в интернет, привлек для работы в качестве администраторов-кассиров вспомогательный персонал и организовал функционирование игрового салона. На незаконной игорной деятельности злоумышленник заработал не менее 167 тысяч рублей.

Факт противоправной деятельности злоумышленника выявлен и пресечен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками ГЭБиПК МО МВД России «Батыревский». После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направлено в суд.