Уяв зовет на хоровод

Детский фольклорный праздник в Самаре стал традицией

Помочь сохранить национальные традиции, культуру, родной язык — цель детских праздников, инициируемых и чувашами Самарской области. Там давно уже вошло в традицию проводить Областной детский фольклорный праздник Уяв.

Нынче он в Самарской области прошел в двадцать второй раз. Его ежегодно организовывают министерства культуры, образования и науки Самарской области, Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» (Благословение) и муниципальные районы (праздник каждый год меняет место дислокации). 22 мая текущего года Уяв гулял в селе Малячкино Шигонского района.

Детский Уяв в Самаре — праздник своеобразный, он объединяет фольклорный фестиваль и спортивные состязания. И, как утверждают организаторы, сочетание древних и сегодняшних традиций вызывает неподдельный интерес у молодых, поскольку здесь можно проявить свои таланты и способности во многих номинациях. Это и фольклорный фестиваль-конкурс, конкурс на лучший чувашский костюм, конкурс национальных блюд, соревнования по установке палаток, по поднятию гирь «Кире-пукан», по футболу и мини-футболу, по легкой атлетике, а также по чувашской национальной борьбе на поясах К?реш?. Выбирай, кому что по душе!

По мнению самарских соплеменников, такая широкая палитра способствует формированию интереса у детей и подростков к миру традиционной народной культуры, развитию национальных видов спорта и игр: «И это здорово! Это останется с нашими детьми на всю жизнь».

Начинается же праздник традиционно — с обрядового сводного хоровода, в который вместе с детьми встают и взрослые участники праздника. Если народ сохраняет свои традиции, то у него есть будущее…