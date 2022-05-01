В Моргаушах издали книгу о земляках, участвовавших в боевых действиях в Афганистане.

Опаленные Афганистаном

Моргаушцы о своих героях Афганской войны не забывают. Они первыми в республике поставили им памятник в Москакасах, в Калайкасинской средней школе открыли музей воинов-афганцев. Ежегодно в районе проводится республиканский турнир по боксу, посвященный выводу советских войск из Афганистана. А нынче вот вышла в свет и книга — «Афганистан в судьбах моргаушцев». Написал ее краевед Вячеслав Мартынов, тираж — 400 экземпляров. Презентацию книги, сообщает сайт района, провели 18 мая в моргаушском Доме культуры.

Книга рассказывает о 214 жителях Моргаушского района — и погибших, и живущих. Их боевом пути, наградах, а также о хронологии войны в целом. Материалы готовились в течение нескольких лет. «В начале работы, — рассказывал на презентации Вячеслав Мартынов, — мне были известны судьбы 13 человек. Истории еще 201 «афганца» пришлось собирать по крупицам, встречаться с воинами-афганцами, их родственниками, соседями. Помогли и газетные публикации разных лет». «Афганистан в судьбах моргаушцев» — дань глубокого уважения всем, кто был на той войне,— отметили на презентации. — Ее должен читать каждый житель района, особенно — каждый школьник». Звучали на вечере и воспоминания «афганцев» о тех далеких событиях — Виталия Пагеева, Георгия Сапожникова, Сергея Черкашина. Со дня вывода войск из Афганистана прошло 33 года. Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны. Но, по словам ветеранов-афганцев, события той войны из памяти не стираются…

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Напомним, Группа советских войск находилась в Афганистане с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989-го. По словам председателя районного Совета ветеранов Афганской войны Константина Петрова, в настоящее время в районе проживают 85 участников Афганской войны. 45 моргаушцев, служивших в Афгане, стали жителями Чебоксар, еще пятеро — Новочебоксарска. 56 человек не дожили до сегодняшнего дня…