Житель Ибресинского района изготовил восемь пистолетов и стреляющую ручку

59-летний житель деревни Ширтаны обвиняется в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и хранении боеприпасов.

По материалам уголовного дела в 2017 году он самодельным способом изготовил восемь гладкоствольных дульно-зарядных пистолетов, а также самодельное стреляющее устройство, замаскированное под авторучку, которые хранил у себя дома. Он же незаконно приобрел и хранил в своем домохозяйстве около 60 патронов вплоть до их обнаружения и изъятия в ходе обыска (искали наркотики) сотрудниками ОУР ОМВД России по Ибресинскому району. Помимо оружия в сенях дома оперативники нашли наркотическое средство массой более 74 граммов. Следствие завершено, уголовное дело направлено в районный суд.