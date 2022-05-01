Житель Ибресинского района изготовил восемь пистолетов и стреляющую ручку

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

59-летний житель деревни Ширтаны обвиняется в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и хранении боеприпасов.
По материалам уголовного дела в 2017 году он самодельным способом изготовил восемь гладкоствольных дульно-зарядных пистолетов, а также самодельное стреляющее устройство, замаскированное под авторучку, которые хранил у себя дома. Он же незаконно приобрел и хранил в своем домохозяйстве около 60 патронов вплоть до их обнаружения и изъятия в ходе обыска (искали наркотики) сотрудниками ОУР ОМВД России по Ибресинскому району. Помимо оружия в сенях дома оперативники нашли наркотическое средство массой более 74 граммов. Следствие завершено, уголовное дело направлено в районный суд.

Опубликовано: 30 мая 2022 г.


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