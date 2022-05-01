Тепло на экспорт

Стенд с изображением карты Евразии в конференц-зале чебоксарского ООО «Чуваштеплокабель» сверкает светом множества диодов. Эти лампочки — адреса поставок продукции компании. Отрадно, что светлые точки выходят за пределы границ России — по ним географию континента можно изучать. «А скоро, надеемся, этих точек будет еще больше, за что очень благодарны Центру экспортной поддержки Чувашии», — отмечает руководство предприятия.

ЦЭП поддержал

Вообще-то экспорт для «ЧТК» — не какая-то диковинка. Созданная в 2000 году компания уже через несколько лет, в 2003 году, экспортировала первую партию своей продукции в Казахстан. С годами перечень зарубежных стран, куда поставляется продукция «ЧТК», заметно пополнился, тем не менее именно сегодня, отмечает генеральный директор компании Юрий Сельцов, сотрудничество с иностранными партнерами ожидает новый виток развития. Такую уверенность придают итоги участия предприятия в крупнейшей в России, странах СНГ и Восточной Европы международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения Aquatherm Moscow 2022, которая в течение уже более двух десятков лет является ключевым событием индустрии и уникальной возможностью для российских и зарубежных компаний продемонстрировать новейшие разработки отрасли.

— Мы на этом солидном форуме оказались единственными участниками из Чувашии, — рассказывает генеральный директор «Чуваштеплокабеля» Юрий Валериевич. — По итогам выставки наладили контакты с новыми партнерами не только из России, но и ряда зарубежных стран: Молдавии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана. Познакомились и с представителями Монголии — сегодня идет переговорный процесс. Думаю, все у нас получится…

При этом в расширении горизонтов сотрудничества с зарубежьем руководство компании видит «результат тесного взаимодействия с Центром экспортной поддержки республики». Поездка в этом году на ту же «Акватерм» стала возможной благодаря именно ЦЭП, который львиную часть платы за участие в выставке взял на себя, а это не одна сотня тысяч рублей. Впрочем, поддержка со стороны центра выставкой не ограничивается. Перечень его услуг субъектам малого и среднего бизнеса достаточно большой, и «Чуваштеплокабель» охотно ими пользуется. Ранее компания участвовала в различных обучающих мероприятиях, Центр экспортной поддержки по просьбе компании проводил маркетинговое исследование, помогал ей в создании сайта на иностранном языке и поиске потенциальных партнеров за рубежом. Руководство «ЧТК» рассчитывает на дальнейшее плодотворное взаимодействие с ЦЭП.

Единственная и неповторимая

«ЧТК» действительно есть что предложить иностранным партнерам. В ассортименте выпускаемой компанией продукции — порядка трех десятков наименований нагревательных систем: теплые полы, нагревательные маты, обогрев кровли и водостоков, трубопроводов от замерзания, коврик с подогревом и т.д. При этом высокотехнологичное предприятие, на котором работают более 50 человек, является полностью самодостаточной бизнес-единицей. Такую «теплую» продукцию, кроме него, в России никто больше не производит. Если увидели в продаже изделия других производителей, значит, точно завозное — из-за «бугра». Весь производственный цикл продукции под брендом «ЧТК» осуществляется на чебоксарском заводе — от изолированной заготовки до готовых к монтажу комплектов кабельных нагревательных систем.

…Тонкая медная жила, натягиваясь в струну, втягивается экструзионной машиной и оттуда уже выходит «одетая» — с изоляцией. Но на этом процесс производства еще не заканчивается — горячий кабель должен остыть, для чего ему нужно пройти «водные процедуры». Сначала — в ванной с температурой воды 90 градусов, затем — 60. И только в третьей ванне остывание доходит до температуры в помещении. Экструзионная машина — отечественная. Правда, ее здесь модернизировали: раньше она была с механическим самописцем, теперь же — с электронной «начинкой», которая позволяет строго выдерживать заданную температуру наносимой изоляции, что, безусловно, на пользу качеству продукции. «Вот смотрите: 165 градусов задано — и ни на один градус нет отклонения», — показывает на цифры на экране начальник кабельного цеха Сергей Сидоров.

Есть еще навивная, оплеточная машины — это современное немецкое оборудование, а крутильная машина — родом из Венгрии. Кстати, о Венгрии. На выставке «Акватерм» компания наладила контакты с партнером из этой страны. Все шло к успешному сотрудничеству, сулящему экспортные поставки в европейскую страну, — даже о цене продукции договорились. Но западные санкции в отношении России стали непреодолимой преградой — с отправкой грузов в Венгрию придется повременить. Тем не менее на предприятии надеются, что со временем все наладится, и в Будапешт продукция «ЧТК» дорогу обязательно проложит.

Не нужен нам берег шведский

К слову, именно санкции вынудили предприятие заняться поиском поставщиков сырья у себя на родине. Раньше, ПВХ получали из Харькова, а сшиваемый полиэтилен в гранулах для изоляции теплого кабеля возили из Швеции, Швейцарии. Граница закрылась, а импортного сырья надолго не хватит. Нашли поставщика совсем рядом — в Казани. Сегодня на предприятии идут опыты — пока успешно. Если казанская продукция по всем параметрам будет отвечать предъявляемым к производству теплого кабеля требованиям, готовы полностью заменить импорт. Вот вам и импортозамещение в действии — нет, как говорят, худа без добра: отечественная продукция, конечно, дешевле, что должно сказаться и на себестоимости изделий «Чуваштеплокабеля». А Берн со Стокгольмом пусть теперь курят нервно в сторонке.

Завершилось наше знакомство с производством на складе готовой продукции. На полках — бухты теплого кабеля чуть ли не всех цветов радуги. Оказывается, по цветам различают предназначение того или иного кабеля. Синий для подогрева трубопроводов — по цвету воды, черный — для желобов… Зеленый, красный… Есть и оранжевый — для обогрева грунта в теплицах. Специально подобрали такой яркий цвет, чтобы кабель был заметен, чтобы, скажем, при перекопке земли не повредить его.

Здесь нам продемонстрировали и новое изделие предприятия. Коврики для автомобилей — тоже, конечно, с подогревом. Зимой от снега, прилипающего к обуви и попадающего в салон машины, на резиновом полике образовывается целая лужа — сыро, неприятно. Так вот, с теплым ковриком этой проблемы не станет — полик постоянно будет сухой. В компании надеются, что автолюбители полюбят новинку.