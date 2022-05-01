Сельчанин сбежал с места аварии и отправился в колонию-поселение на 6 лет

К длительному сроку лишения свободы приговорен водитель, совершивший «пьяное» ДТП в Канашском районе, в результате которого погиб человек.

В феврале этого года 26-летний житель Янтиковского района сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. И в семь утра на автодороге «Аниш» возле деревни Хучель Канашского района выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате один из пассажиров этой машины погиб, а другому был причинен тяжкий вред здоровью.

После ДТП, в нарушение установленных правил, виновник аварии не принял меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим, не сообщил о случившемся в полицию, а попросту скрылся с места происшествия.

Через некоторое время злоумышленника задержали сотрудники полиции. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновника ДТП к 6 годам колонии-поселения и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Кроме того, были удовлетворены иски потерпевших.

Не избежал колонии и 37-летний житель Чебоксар, умудрившийся шесть раз сесть за руль в состоянии опьянения. По приговору суда он должен провести в колонии общего режима год и два месяца и пять лет не сможет управлять транспортом.