25 мая. Республика в событиях и лицах

Автор: Александр ВражкинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Репродукция картины Р.П. Иванова «Встреча государыни императрицы Екатерины II в Чебоксарах 25 мая 1767 года»

1767 – ранним утром в Чебоксары на галере «Тверь» прибыла путешествующая по Волге императрица Екатерина II.  Здесь ее встречали казанский губернатор, чебоксарский воевода, местные дворяне. Знакомство с городом начала с посещения Свято-Троицкого мужского монастыря, в Соборной церкви участвовала в торжественном молебне, отслуженном настоятелем обители архимандритом Хрисанфом. Затем отобедала в доме отставного надворного советника Соловцова (ныне там располагается художественное училище), осмотрела адмиралтейские дубовые рощи в окрестностях Чебоксар. Город произвел  благоприятное впечатление, позже в  письме графу Н.И. Панину она отметила: «Чебоксар для меня во всем лучше Нижнего Новгорода». Флотилия императрицы  отплыла в тот же день в Казань. В честь этого события через 250 лет в 2017 году в столице Чувашии возвели бюст Екатерины Великой в одноименном сквере.

Памятник императрицы Екатерины Великой в Чебоксарах.

1912 – в д. Хозанчино Ядринского уезда (ныне Моргаушского района) родился Евтихий Андреевич Андреев,  Герой Социалистического Труда. В течение 30 лет бессменно руководил колхозом «Знамя труда» Моргаушского района и добился устойчивого и высокоэффективного развития всех отраслей общественного хозяйства. За успехи в развитии сельскохозяйственного производства в 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. В знак признания заслуг Е.А. Андреева в укреплении экономики хозяйства и благосостояния тружеников села колхозу присвоено его имя.

Опубликовано: 25 мая 2022 г.


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