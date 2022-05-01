25 мая. Республика в событиях и лицах

1767 – ранним утром в Чебоксары на галере «Тверь» прибыла путешествующая по Волге императрица Екатерина II. Здесь ее встречали казанский губернатор, чебоксарский воевода, местные дворяне. Знакомство с городом начала с посещения Свято-Троицкого мужского монастыря, в Соборной церкви участвовала в торжественном молебне, отслуженном настоятелем обители архимандритом Хрисанфом. Затем отобедала в доме отставного надворного советника Соловцова (ныне там располагается художественное училище), осмотрела адмиралтейские дубовые рощи в окрестностях Чебоксар. Город произвел благоприятное впечатление, позже в письме графу Н.И. Панину она отметила: «Чебоксар для меня во всем лучше Нижнего Новгорода». Флотилия императрицы отплыла в тот же день в Казань. В честь этого события через 250 лет в 2017 году в столице Чувашии возвели бюст Екатерины Великой в одноименном сквере.

1912 – в д. Хозанчино Ядринского уезда (ныне Моргаушского района) родился Евтихий Андреевич Андреев, Герой Социалистического Труда. В течение 30 лет бессменно руководил колхозом «Знамя труда» Моргаушского района и добился устойчивого и высокоэффективного развития всех отраслей общественного хозяйства. За успехи в развитии сельскохозяйственного производства в 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. В знак признания заслуг Е.А. Андреева в укреплении экономики хозяйства и благосостояния тружеников села колхозу присвоено его имя.