Стартапы студентов Чувашии поддержат миллионом из бюджета

В России стартовала вторая волна конкурса «Студенческий стартап». Тысяча победителей конкурса получат гранты на развитие своего проекта по 1 млн рублей.

Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что молодые ученые и предприниматели сегодня готовы и хотят занять освободившиеся из-за антироссийских санкций ниши.

«При отборе победителей особое внимание будет уделено стартап-проектам по критически важным для страны направлениям. Это микроэлектроника, медицина, импортозамещение технологий и собственные суверенные технологические системы. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все студенты вузов. В результате будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит 1 млн рублей», — акцентировал Дмитрий Чернышенко.

Одними из самых активных участников подобных конкурсов традиционно являются студенты Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова. В вузе работает бизнес-инкубатор, такая площадка, где молодым людям помогают развивать свой научный, творческий и предпринимательский потенциал. Студенты создают стартап-проекты и воплощают в жизнь инновационные идеи в бизнес-инкубаторе вуза под руководством наставников.

К примеру, студент экономического факультета Никита Седов вполне может претендовать на победу в конкурсе «Студенческий стартап». Молодой человек работает над созданием светодиодной матрицы для заднего стекла автомобиля. Такой элемент будет привлекать внимание к транспортному средству, может быть использован в рекламных целях. ⠀

«Я планирую не останавливаться на достигнутом, буду развиваться дальше, выпускать коммерческий продукт на рынок», – признается молодой учёный.

Студентка первого курса Анна Маслова только в начале своего научного пути, но она уже может гордиться тем, что спроектировала биометрический терминал с тепловизором. Разработанный терминал способен за считанные секунды измерить температуру тела человека, проверить наличие маски на лице, зафиксировать время прибытия в учреждение, разрешить проход на территорию при отсутствии признаков болезни.

Биометрический терминал планируют использовать на входных группах в зданиях и помещениях, где необходимо проводить термометрию посетителей в период всплеска сезонных заболеваний, а также пока не угаснет пандемия COVID-19. Он позволит снизить контакт с людьми и риск заражения. Сейчас терминал испытывают на проходной экономического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Плодотворно сотрудничают с вузом многие предприятия электротехнического кластера региона. Так, руководитель компании «ИСЕРВ» Владимир Лидерман отмечает, что, в условиях санкционных ограничений и необходимости разработки импортозамещённых ИТ-решений, такие специалисты и их разработки особенно востребованы.