Черные аисты вернулись в Чувашию?

Редкую птицу на прошлой неделе на одном из водоемов республики заметил заместитель руководителя Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Геннадий Исаков. Как сообщили в пресс-службе Минприроды Чувашии, черный аист — очень редкий вид птиц не только для нашего региона, но и для всей Европейской части страны. Поэтому он включен в Красную книгу России и Чувашии. По словам специалиста, нынче птица прилетела из леса, поела рыбы и улетела обратно, так что, возможно, она даже гнездится. Кстати, последние случаи гнездования аистов в республике отмечены еще в 1960-х годах. Вид не встречался в регионе почти полвека, вновь этих птиц стали изредка встречать здесь только в последние годы. Черные аисты — скрытные птицы и предпочитают селиться подальше от человека, поближе к водоемам. Питаются они в основном рыбой и земноводными.