Как найти лекарство от мошенников?

Недавно прокурор республики Андрей Фомин побывал в редакции «СЧ», где ознакомился с историей газеты, которой в апреле исполнилось 105 лет, пообщался с журналистами. В разговоре зашла речь о повседневной деятельности прокуратуры, а также о тех проблемах, которые создают читателям газеты, жителям республики мошенники разных мастей.

Ценное предложение

Нечистоплотные люди далеко продвинулись в выкачивании денег у граждан. Очень часто жертвами мошенников становятся пожилые люди, поскольку они наиболее доверчивы. Журналисты привели несколько конкретных примеров таких «схем».

Пользуясь тем, что пенсионеры не всегда ориентируются в ценах на бытовые услуги, им настоятельно предлагают установку пластиковых окон, ремонт и замену газового, электрооборудования по ценам в несколько раз выше, чем это стоит реально. За установку простенького подоконника такие «мастера» могут потребовать десять тысяч рублей, пластиковой балконной рамы — больше пятидесяти тысяч, замену розеток и выключателей — несколько десятков тысяч рублей. Причем они не ограничиваются одним визитом — если удалась первая такая «операция», через некоторое время возвращаются по тому же адресу с новым, еще более «выгодным» предложением. При этом правоохранительные органы разводят руками — пенсионер сам согласился, подписал акт выполненных работ…

Другая распространенная напасть — продажа чудодейственных «лекарств» по телефону. Якобы «врач» звонит пожилому человеку, интересуется его здоровьем и предлагает «со скидкой, по социальной цене» новейшее средство от радикулита, головной боли или суставов. И уже через полчаса в дверь стучится курьер. Хорошо, если он принес безобидный БАД, тогда пенсионер потеряет только деньги. Как оградить стариков от тех, кто бессовестно стремится на них нажиться?

Профилактику среди населения, в том числе через СМИ, прокурор республики назвал пока что наиболее реальным способом уберечь людей от мошеннических силков: «Предупреждайте своих близких, знакомых, чтобы они не стали жертвами мошенников. Пожилых людей, престарелых родителей надо убеждать, чтобы они не принимали предложений незнакомых людей. Пусть прежде позвонят своим близким, посоветуются. И не торопятся расставаться со своими деньгами. Если деньги сразу не передаются, то незнакомцы уходят, им, как говорится, тоже проблемы не нужны».

Прокурор напомнил журналистам о мошеннических схемах в интернете, также связанных с хищением денег с банковских карт. Отметил, что эти схемы становятся все более разнообразными и изощренными. К примеру, поступают сообщения якобы от банковских работников о том, что на вас хотят незаконно оформить кредит, и для спасения средств предлагают перевести деньги на «надежный» счет. Или звонят человеку и убеждают его как законопослушного гражданина поучаствовать в эксперименте — хотим, мол, раскрыть преступную схему (среди сотрудников правоохранительных органов или среди банковских работников). Вам нужно взять кредит, перевести его на такой-то счет… В результате доверившийся мошенникам человек теряет деньги.

«Мы сталкивались и с такими случаями, о которых вы говорите, и стараемся реагировать, принимать меры для защиты потерпевших», — сказал прокурор. В качестве примера привел несколько историй, когда в дома к ветеранам приходили люди с предложением установки газового оборудования, за что брали большие деньги, причем работу делали некачественно. В двух случаях ветеранам удалось вернуть деньги. По одному факту было возбуждено уголовное дело — потерпевшему за плату заменили в газовом оборудовании деталь, хотя в этом не было необходимости, после чего происходила утечка газа. Дело возбудили по фактам некачественного оказания услуг и мошенничества.

Конечно, если человеку навязали вещь в три-пять раз дороже ее «среднерыночной» стоимости, тут есть элемент мошенничества, но доказать это непросто, если имеются документы, подписанные покупателем тех или иных услуг. Можно инициировать проверку по тем же проданным лекарствам, разумеется, если известно, какая фирма их реализует. Андрей Валерьевич также пояснил, что прокуратура может оказать помощь в подготовке документов, к примеру, для подачи иска в суд гражданам некоторых категорий — инвалидам, престарелым, недееспособным, пострадавшим от мошенников, и представлять их интересы в суде.

Однако профилактику среди населения, в том числе через СМИ, прокурор назвал пока что наиболее реальным способом уберечь людей от мошеннических силков: «Предупреждайте своих близких, знакомых, чтобы они не стали жертвами мошенников. Пожилых людей, престарелых родителей надо убеждать, чтобы они не принимали предложений незнакомых людей. Пусть прежде позвонят своим близким, посоветуются. И не торопятся расставаться со своими деньгами. Если деньги сразу не передаются, то незнакомцы уходят, им, как говорится, тоже проблемы не нужны».

Сдаю жилье на сутки…

Сегодня в городах, в частности в Чебоксарах, достаточно много хостелов, мини-гостиниц, маленьких отелей. Часть хостелов находится в многоквартирных жилых домах. Жильцы узнают об этом случайно, прочитав объявление в интернете: в таком-то доме, в такой-то квартире сдается жилье на сутки.

Например, по улице Ильбекова, 9 сдается под суточные услуги нежилое помещение, там был произведен ремонт. Но неясно, были при этом снесены какие-то несущие конструкции или обошлось без этого? На фотографиях к объявлению показаны сауны, бильярдная, «уходящие куда-то в подвал». Активисты обращались в управляющую компанию, но не получили ответов на свои вопросы. Дескать, это помещение выкуплено, у него есть собственник. Участковый уполномоченный полиции тоже не увидел никаких нарушений.

«А с недавнего времени мы стали получать квитанции с завышенными объемами потребления электроэнергии в местах общего пользования, — рассказала сотрудница газеты, жительница этого дома. — Возникают вопросы: как подключено это помещение к приборам учета, насколько оно соответствует требованиям к хостелам, если является таковым. В хостел должен быть отдельный вход, а клиенты этого «суточного» жилья сначала заходят в общий подъезд, а уж потом в подвал. Можно ли по заявлению жильцов провести проверку по факту использования (законного или незаконного) этого помещения?»

За тем, как используется домовое имущество, должна смотреть управляющая компания, для начала пояснил Андрей Фомин. Есть еще жилищная инспекция, которая обязана проверить — не в ущерб ли жильцам используется жилое или нежилое помещение. Если там находятся сауны, бильярдные — здесь не обойтись без разрешительной документации со стороны Госпожнадзора. Имеется ли она? То есть нужна проверка контролирующих органов, в том числе по части тарифов. «Если озабоченные жильцы обратятся в прокуратуру, мы такую проверку организуем с привлечением соответствующих специалистов и с выездом на место, — сказал прокурор республики. А вообще если жильцов не устраивает качество обслуживания УК, от нее можно отказаться, найти другую компанию или создать ТСЖ (по мнению прокурора, это самая эффективная форма обслуживания многоквартирных домов).

С «минеров» взыскивают деньги

Сегодня по всей России не редкость ложные сообщения о «минировании» учебных заведений, торговых центров и других учреждений, не исключение и Чувашия. Идут ли в связи с такими сообщениями прокурорские проверки?

И не только прокурорские, уточнил Андрей Валерьевич. Задействованы все правоохранительные органы, по каждому факту возбуждаются уголовные дела по статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение о факте терроризма. Конечно, сложно выходить на конкретных лиц, которые шлют ложные сообщения из-за рубежа, причем в виде электронной рассылки, но работа ведется. Есть и случаи, когда «шалят» наши, местные, отметил прокурор. Суд уже вынес несколько обвинительных приговоров.

В основном ложные сообщения о готовящихся террористических актах исходят от нетрезвых людей, которые захотели «пошутить», сообщил Андрей Фомин. Кроме уголовной ответственности таким шутникам грозит и солидный штраф.

В основном ложные сообщения о готовящихся террористических актах исходят от нетрезвых людей, которые захотели «пошутить». Кроме уголовной ответственности граждане несут и другую. Поскольку при проверке сообщений о минировании задействовано много спецслужб, техники, людей, проводится эвакуация, работают кинологи, взрывотехники, сотрудники МЧС — это стоит определенных денег. «И когда злоумышленники устанавливаются, с них взыскиваются затраченные средства», — сообщил прокурор.

На заметку тем, кто не прочь так «пошутить». Старший помощник прокурора Алексей Якушевич припомнил историю, когда в кафе поступило сообщение о его минировании от мужчины, обозленного на свою супругу. Как выяснилось, ему позвонили и сообщили, что благоверная проводит там время с каким-то мужчиной… «Но мы обязаны реагировать на все сообщения», — говорит Алексей Николаевич.

Тела нет, а дело есть!

Об интересных историях из практики, а заодно об особенностях прокурорской работы попросил рассказать молодой журналист газеты. Известно, что прокуратура утверждает обвинительное заключение по каждому уголовному делу. В том, наверное, и особенность. Но и дела тоже бывают особенными — как по фактуре, так и в плане доказывания. В качестве примера прокурор привел уголовное дело об убийстве индивидуального предпринимателя из Мариинско-Посадского района в 2019 году. Отправил его на тот свет выстрелом из ружья 57-летний житель Мариинского Посада. Оба имели производственные базы и нередко конфликтовали из-за смежных границ. После убийства предпринимателя его тело вывезли на машине в Татарстан. В ходе следствия была проведена огромная работа, но тело убитого так и не нашли. При обысках по месту жительства и работы фигуранта дела был обнаружен порох, а также патроны различных калибров.

— Есть поговорка — «нет тела, нет дела», потому что сложно установить причинно-следственную связь. И все же по косвенным доказательствам, по следам крови и их происхождению, другим экспертным наработкам государственным обвинителям удалось убедить присяжных, что к преступлению причастен именно фигурант дела. Совокупность доказательств была собрана достаточная, чтобы вынести обвинительный вердикт», — сообщил прокурор. Напомним, недавно суд приговорил признанного виновным в убийстве мужчину к 15 годам колонии строгого режима.

На взгляд прокурора, одно из достаточно редких дел в Чувашии — доведение до суда жителя Чебоксар, занимавшего высшее положение в преступной иерархии на территории республики. Напомним, в конце декабря прошлого года Верховный суд республики на основании вердикта присяжных заседателей признал 46-летнего мужчину виновным в этом преступлении.

Установлено, что фигурант дела длительное время занимал высшее положение в преступной иерархии Чувашии, с декабря 2002 года получил статус так называемого «положенца». Находясь вне исправительного учреждения, он продвигал криминальные идеи и традиции, а также негласно выполнял полномочия по управлению преступной деятельностью лиц, входящих в криминальную среду республики, контролю за сбором и расходованием денег, в том числе собранных незаконным путем.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима. Сторона защиты не согласилась с этим и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Однако в нынешнем апреле Четвертый апелляционный суд с учетом обстоятельств дела и позиции прокуратуры оставил этот приговор без изменения, он вступил в законную силу. Кстати, напомнил прокурор, в 2014 году суд присяжных оправдал «положенца» по 56 эпизодам вымогательства. «Видимо, он считал, что присяжные и на этот раз его оправдают». Говорят, мечтать не вредно…