Росгвардейцам вручили награды

На днях в Чувашской государственной филармонии прошла церемония вручения государственных наград сотрудникам Росгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине. Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин вручил четырем росгвардейцам медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее о награждении этих военнослужащих был издан Указ Президента России.

В мероприятии принял участие и Глава республики Олег Николаев. В своем выступлении он отметил, что войска Росгвардии демонстрируют присущие русским воинам качества: самоотверженность, смелость, силу духа. В завершение официальной части были вручены памятные медали Росгвардии «Пять лет Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и 210 лет войскам правопорядка России», благодарности Главы Чувашии и председателя Госсовета республики. Кстати, благодарности получили и руководители чувашских предприятий, оказывающих гуманитарную помощь жителям Донбасса.