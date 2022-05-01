Скороходы Чувашии готовятся к главному старту

В республике продолжается подготовка к чемпионату и первенству России по спортивной ходьбе, а также к межрегиональным соревнованиям «Юный скороход», которые пройдут 21-22 мая на двух площадках — Московской набережной и стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах, сообщили в Минспорта Чувашии. На днях Федерация легкой атлетики Чувашии утвердила список спортсменов, которые вступят в борьбу за награды состязаний. В окончательную заявку вошли 37 атлетов, которые покажут свое мастерство во всех видах программы на дистанциях 35, 20, 10, 5 и 3 км.