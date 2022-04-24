Укравшего чужие банковские карты жителя Чувашии в Москве встретили чувашские оперативники

Житель Ибресинского района похитил банковские карточки у случайного знакомого и первым поездом уехал в Москву. Оперативники МВД по Чувашии, которые в это время находились в столице России в служебной командировке по другому делу, задержали подозреваемого в Московской области.

Кредитная и дебетовая карты, на последнюю раз в месяц начислялась пенсия, пропали у 69-летнего жителя поселка Ибреси в период с 18 по 21 апреля. Точную дату мужчина, у которого дома периодически собирались веселые компании, попросту не помнил. Да и о пропаже он узнал только когда на телефон стали приходить сообщения о списании денег. До того как он успел заблокировать карты, было списано более пяти тысяч рублей.

Полицейские отдела МВД России по Ибресинскому району выяснили, кто в эти дни бывал у потерпевшего в гостях. «Его картами расплачивались в магазинах Москвы и Московской области, соответственно подозреваемый находился за пределами республики, — рассказал заместитель начальника ОМВД России по Ибресинскому району капитан полиции Михаил Наумов. — Из всего круга лиц, попавших под подозрение, только одного мы не нашли по месту жительства, соседи сообщили, что несколько дней назад он уехал».

Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена в Москву и Московскую область. Находившиеся там в это время сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ибресинскому району навестили торговые заведения, где «отсвечивалась» банковская карта потерпевшего. Продавцы узнали в подозреваемом одного из своих покупателей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен на родину.

47-летний мужчина признался, что дождался, когда потерпевший уснет после совместного распития спиртных напитков, похитил его банковские карты и первым поездом уехал в Москву.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Инна Суркова