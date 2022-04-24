Хлебозавод вошел в хлебопродукт

Советом директоров АО «Чувашхлебопродукт» одобрена сделка по приобретению именных бездокументарных акций акционерного общества «Чебоксарский хлебозавод № 2» в количестве 364700 штук. Предприятие является одним из основных производителей хлеба и хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в республике. Его мощности позволяют производить 17,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Об этом шла речь на встрече вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с коллективом завода. Обсуждались перспективы преобразований на предприятии после вхождения его в состав Чувашхлебопродукта.