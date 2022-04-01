«Welltown»: душевное пространство с большим «умом»

В Новом городе возводится первый «цифровой» жилой комплекс

Он станет настоящей жемчужиной этого стремительно растущего жилого района столицы республики. А для генерального застройщика — компании «ИСКО-Ч» — очередной знаковой вехой в своей истории, состоящей в освоении квартальной застройки. То есть строительства домов с закрытым двором внутри периметра и торгово-сервисными объектами снаружи. Некоего симбиоза приватного пространства во дворе и магазинов, кафе, парикмахерских на внешней стороне домов.

«Мы думаем не только о том, как построить дома, но и о том, как людям в них будет жить» — данная парадигма является направляющей в деятельности компании. Формат квартальной застройки, по мнению архитекторов проекта и финансового директора Анны Леонтьевой, помогает воссоздать в пространстве комплекса дух добрососедства, утрачивающийся в последнее время. Здесь не просто возводятся стены, а создается атмосфера для общения людей на долгие годы. Это очень важно, ведь когда жильцы друг друга не знают, начинаются распри за парковочное место, равнодушное отношение к подъездам, что сплошь и рядом наблюдается в обычных серийных домах. Эксперты полагают, такой комплекс вполне может иметь социально-воспитательную функцию.

«Welltown» — один из самых необычных жилых комплексов — до «ИСКО-Ч» в Чебоксарах никто так не строил и не собирал столько решений в одном месте. Здесь и квартальная застройка, и двор без машин, и подземный паркинг с лифтом, и безбарьерная среда, и градиентная кирпичная кладка на фасадах, и террасы для жильцов первых этажей, и система «умный дом», и комфортные планировки, и панорамное остекление теплых лоджий…

Лицо дома

Внешний вид домов «Welltown» тоже по-своему уникален. По словам архитектора проекта, руководителя архитектурного бюро DUTCH Кирилла Пернаткина, в основе кладки стен дома кирпичная улочка Амстердама, олицетворяющая дружелюбие и добрую архитектуру. «У нас есть четыре оттенка красного и четыре оттенка белого кирпича, вернее, желтого. Мы сели и написали скрипт узора, а потом долго вели переговоры с каменщиками, как это воплотить в жизнь, — рассказал Кирилл. — Замешивая разные оттенки красного, коричневого и темно-коричневого, мы получаем больше сорока текстур. И на фасаде здания можно увидеть: когда мы меняем градиенты на разных этажах, получаем растяжку от красного до коричневого по вертикали и горизонтали. Все для того, чтобы, когда человек прогуливался по улице, здание менялось».

Просторные подъезды

Театр начинается с вешалки, а дом с подъезда. Прозрачные входные группы, свободные светлые холлы, бесшумные лифты — здесь чувствуешь себя дома сразу после входа с улицы. В каждом подъезде есть помещение для колясок и отдельное помещение для велосипедов, санузел на первом этаже и даже моечная. На потолке — шумопоглощающие панели, чтобы гасили эхо на просторных квартирных площадках.

Климат по заказу, протечки не страшны

Термин «умный дом» на слуху давно. Но сказать, что он стал серийным, пока нельзя. «Welltown» можно считать своеобразным мастер-классом по внедрению «умного». «ИСКО-Ч» первым среди столичных застройщиков устанавливает такие полноценные системы. «Умный дом» в виде датчиков и устройств есть в каждой квартире. Управляется система через единое мобильное, специально разработанное для компании приложение.

«Welltown» получил диплом как лучший среднеэтажный жилой комплекс Чувашии. На втором месте он в ПФО, на третьем — в России. Это было озвучено на состоявшейся в Чебоксарах конференции Единого Реестра Застройщиков «Жилищное строительство: новые вызовы и перспективы». На ней также обсуждались правительственные меры по поддержке рынка недвижимости, вопросы цифровизации строительной отрасли и направления ТИМ, «Умный дом», CRM-системы, аналитика, цифровая регистрация сделок и цифровая ипотека.

Базовый вариант «умного дома» включает в себя четыре основные системы. Первая — это система безопасности. Она включает в себя видеонаблюдение, вход во двор и подъезды, вход в квартиру. Войти на территорию жилого комплекса можно с помощью телефона, бесконтактной карты и системы распознавания лиц. На входных дверях в квартиры установлены электронные замки премиального класса Kaadas s500. Открыть дверь можно по отпечатку пальца, картой, паролем и, конечно, обыкновенным ключом.

Вторая — управление климатом в квартире. Система отопления в домах комплекса не индивидуальная, а автономная — от европейского зарубежного производителя. А в каждой квартире установлены индивидуальные тепловые пункты.

Находящаяся на крыше каждого дома котельная подает в квартиры теплоноситель в виде горячей воды, и жильцы через индивидуальный тепловой пункт распределяют ее в радиаторы или водосмеситель. «Умные» термоголовки на радиаторах регулируют температуру воды. Особенно актуально это в межсезонье, когда днем солнце, а ночью заморозки. Система анализирует температуру в каждой комнате и подстраивает ее под заданные параметры.

Все это происходит автоматически: захотите 24 градуса, и при любой погоде получите 24 градуса… А еще можно ложиться спать в прохладе, а просыпаться в тепле.

Третья — контроль протечек. Причем эта проблема многих жильцов многоквартирных домов здесь решается на высокотехнологичном уровне. Жилой комплекс оснащен общедомовой системой защиты от протечек. Это значит, что помимо соответствующего комплекта устройств в каждой квартире установлены контроллеры на стояках, что позволяет дистанционно и автоматически полностью перекрыть водоснабжение в случае чрезвычайной ситуации и обеспечить сохранность имущества.

Четвертая система работает с электричеством. «Умный» контроллер, встроенный в щиток, поможет управлять электроснабжением и удаленно отключать отдельные электроприборы.

Терраса за окном

Известно, что у первых этажей традиционно непривлекательная репутация. А вот в домах «Welltown» квартиры первых этажей с плюсами! Вместо обыкновенного балкона на первых этажах располагается терраса, на которой можно поставить стол, стул, шезлонг, надувной бассейн. И даже разбить небольшую клумбу для цветов. Площадь террас от 18 до 60 «квадратов». Это первый для Чувашии опыт придомовых террас в многоквартирных домах. Квартиры с террасами на первых этажах успешно строятся в Тюмени, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Чебоксары ничем не хуже — решили в «ИСКО-Ч».

Двор без машин, но с детсадом

Главное предназначение дворового пространства в «Welltown» — спокойный и комфортный отдых жителей. Благоустройство двора еще не завершено — только-только сошел снег. Но здесь уже установлены перголы, построен амфитеатр, скоро начнутся ландшафтные работы. Завершатся работы во дворе к сдаче в эксплуатацию второго этапа жилого комплекса.

А летом рядом начнет строиться бульвар, который пройдет между двумя первыми домами ЖК «Welltown», — все активные игры и развлечения будут выведены на эту территорию.

Двор, как уже сказано, безопасный, без машин. Но автовладельцы не забыты — в жилом комплексе строится подземный паркинг. Причем с расчетом на будущее в паркинге оборудуются зарядки для электромобилей.

Рядом с первым домом ЖК «Welltown» запланировано строительство детского сада. Причем проект садика уже получил положительное заключение экспертизы и полностью готов к строительству — осталось дождаться финансирования.

Остается только добавить, что квартиры в первом доме полностью уже раскуплены. На днях первым владельцам были вручены ключи. Да в целом жилье от «ИСКО-Ч» раскупается на стадии строительства.

Проектная документация находится на сайте https://www.welltown.ru/