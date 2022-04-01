Чебоксарская коммунальная машина «Универсал» признана отечественной

Чебоксарский завод силовых агрегатов получил заключение Минпромторга России, подтверждение российского происхождения для коммунальной машины «Универсал».

Как отмечает генеральный директор предприятия Александр Дмитриев, это важное для них событие. Включение производимой продукции в реестр позволяет воспользоваться преференциями и мерами поддержки, которые оказывает правительство отечественным разработчикам и производителям. А значит, дает возможность и дальше развивать продукты и технологии. Разработка таких тракторов позволит удовлетворить нужды коммунальных служб и сельскохозяйственных холдингов для использования в теплицах и городском хозяйстве, сообщает пресс-служба Минпромэнерго.